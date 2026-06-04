आज ही के दिन फेंकी गई थी क्रिकेट की दुनिया की ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’, जानिए किस्सा

क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी की चर्चा हो और शेन वॉर्न का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 1000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले वॉर्न को खेल के इतिहास का सबसे महान लेग स्पिनर माना जाता है. हालांकि, उनकी महानता की शुरुआत एक ऐसी गेंद से हुई थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. 4 जून 1993 को फेंकी गई यही डिलीवरी बाद में ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ के नाम से मशहूर हुई.

एक गेंद जिसने बदल दी शेन वॉर्न की पहचान

शेन वॉर्न अपनी घातक लेग स्पिन और शानदार टर्न के लिए जाने जाते थे, लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में उनके आंकड़े बहुत प्रभावशाली नहीं थे. 1993 एशेज सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में सिर्फ 31 विकेट हासिल किए थे. भारत के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में भी उन्होंने 150 रन देकर केवल एक विकेट लिया था. ऐसे में बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) टेस्ट में वह इतिहास रचने वाले हैं.

जब माइक गेटिंग को समझ नहीं आया क्या हुआ

मैच में इंग्लैंड की शुरुआत मजबूत रही थी. ग्राहम गूच और माइकल आथर्टन ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए थे. आथर्टन के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज माइक गेटिंग मैदान पर आए. तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर ने गेंद शेन वॉर्न को सौंपी. वॉर्न की पहली ही गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जाकर गिरी. गेटिंग ने इसे सामान्य लेग ब्रेक समझते हुए आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने पिच से टकराने के बाद ऐसा टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. गेंद बल्ले और पैड को चकमा देती हुई सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई.

गेटिंग कुछ क्षणों तक हैरान खड़े रहे. उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि गेंद इतनी दूर से घूमकर विकेट तक पहुंच सकती है. क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने इस डिलीवरी को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लीं. बाद में यही गेंद ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ के नाम से अमर हो गई.

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मैच के हीरो बने शेन वॉर्न

इस शानदार शुरुआत के बाद शेन वॉर्न पूरे मुकाबले में छाए रहे. उन्होंने मैच में कुल आठ विकेट अपने नाम किए और ऑस्ट्रेलिया को 179 रन की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था.

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कई साल बाद जब वॉर्न ने इस गेंद को याद किया तो उन्होंने इसे ‘किस्मत का खेल’ बताया था. वॉर्न ने कहा था, ‘एक लेग-स्पिनर के रूप में आप हमेशा हर गेंद पर एक परफेक्ट लेग-ब्रेक फेंकने की कोशिश करते हैं. मैं पहली ही गेंद पर ऐसा करने में कामयाब रहा, जो सच कहूं तो एक ‘किस्मत के खेल’ जैसा था. इसने मैदान के अंदर और बाहर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी. यह एक ऐसी डिलीवरी थी, जिसे दुनिया का हर लेग-स्पिनर फेंकना चाहता है. मुझे गर्व है कि मैंने माइक गेटिंग जैसे स्पिन के बेहतरीन बल्लेबाज के खिलाफ यह गेंद फेंकी थी.’