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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक, रचा इतिहास

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक, रचा इतिहास

Devdutt Padikkal Century: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ दिया है. टेस्ट क्रिकेट में पडिक्कल का यह पहला शतक है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Aug 2026 05:07 PM (IST)
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भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने कमाल कर दिया. टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर आए देवदत्त पडिक्कल ने 9 चौकों और एक छक्के की मदद से शतक जड़ा. टेस्ट क्रिकेट में देवदत्त पडिक्कल का यह पहला शतक है. इस शतक के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. 

देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास 

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ देवदत्त पडिक्कल ने इतिहास रच दिया है. पडिक्कल 21वीं सदी में भारत के लिए शतक लगाने वाले दूसरे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज बन गए हैं. सौरव गांगुली के बाद, जिन्होंने 2002 में दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ 136 रन बनाए थे, देवदत्त पडिक्कल 21वीं सदी में भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं

दो साल बाद भारत के लिए नंबर-3 पर किसी बल्लेबाज ने लगाया शतक

देवदत्त पडिक्कल का शतक भारत के लिए एक और मायने में बेहद खास है. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक बनाने वाले आखिरी भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल थे, जिन्होंने सितंबर 2024 में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था. उस मैच और मौजूदा टेस्ट के बीच खेले गए 19 टेस्ट मैचों में भारत ने तीन नंबर पर सात अलग-अलग बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया. 

प्रैक्टिस मैच में भी पडिक्कल ने जड़ा था शतक

इससे पहले श्रीलंका इलेवन के खिलाफ भी देवदत्त पडिक्कल ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए शानदार शतक लगाया था. तीनदिवसीय वॉर्मअप मैच में देवदत्त पडिक्कल 164 गेंद में 142 रनों पर नाबाद रहे थे. 

पहले टेस्ट के पहले दिन भारत हावी 

गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. खबर लिखे जाने तक बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है. भारतीय टीम ने अब तक दो विकेट खोकर 239 रन बना लिए हैं. देवदत्त पडिक्कल 147 गेंद में 107 रनों पर हैं. वह अब तक 9 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं. साथ में ऋषभ पंत सात गेंद में तीन रन पर हैं. इससे पहले यशस्वी जायसवाल 32 और कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हुए. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Devdutt Padikkal Galle IND Vs SL 1st Test
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