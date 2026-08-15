सचिन, कोहली से लेकर हरभजन, भारतीय क्रिकेटर्स ने यूं दी 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई
Indian Cricketers Wishes for Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के क्रिकेटर्स ने देशवासियों को बधाई दी. रैना ने देश की सेना के साथ, सचिन ने तिरंगा लहराते हुए फोटो शेयर की.
संपूर्ण देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आज ही के दिन 1947 में भारत आजाद हुआ था. इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर्स ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए फोटो शेयर किया, तो वहीं सुरेश रैना भारतीय सेना के साथ खड़े नजर आए. गौतम गंभीर, शुभमन गिल ने श्रीलंका में तिरंगा लहराया, जहां (गॉल) भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इस मौके पर देश को बधाई दी.
Happy Independence Day 🇮🇳 Jai Hind pic.twitter.com/BxGq92XYLW— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 15, 2026
Happy Independence Day! 🇮🇳 pic.twitter.com/F7jN2vQfnK— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2026
टीम इंडिया आज 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट खेल रही है. मैच शुरू होने से पहले टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल ने तिरंगा लहराया. इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद थे. फिर राष्ट्रगान हुआ। BCCI ने इसका वीडियो शेयर किया.
On the occasion of Independence Day, #TeamIndia gathered at Galle to hoist the Tricolour 🇮🇳 ahead of the First #SLvIND Test.#IndependenceDay pic.twitter.com/tHKIggV6AU— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
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विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तिरंगे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "ऐसी आजादी जो हमें जोड़ती है, हमारी पहचान बनाने वाली विविधता और हमें आगे बढ़ाने वाले सपनों का जश्न मनाते हुए, आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करते रहें जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे."
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रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो के साथ लिखा, "तिरंगे को पकड़ते हुए हमेशा गर्व महसूस करता हूं."
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक्स पर लिखा, "किसी देश की असली ताकत न केवल उसकी जीतों में होती है, बल्कि उन मूल्यों में भी होती है जो उसके लोगों को एकजुट करते हैं. सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं."
The true strength of a nation lies not only in its victories, but in the values that unite its people. Wishing everyone a proud and Happy Independence Day. pic.twitter.com/cpF18rxlti— Jay Shah (@JayShah) August 15, 2026
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस मौके पर सेना के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, "तिरंगे के रंगों में बसी है हमारी पहचान. 80 साल की आजादी, अनगिनत कुर्बानियां. 15 अगस्त 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं." बता दें कि रैना ने आज ही के दिन 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था.
तिरंगे के रंगों में बसी है हमारी पहचान।— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) August 15, 2026
80 साल की आजादी, अनगिनत कुर्बानियां।
15 अगस्त 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 🙏#स्वतंत्रता_दिवस #HarGharTiranga pic.twitter.com/AQDkOZDgiW
Their sacrifice. Our freedom.— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 15, 2026
Our responsibility: India
🇮🇳Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/0LpjWVnn5s
Some of the proudest moments of my life have come wearing the India jersey. 🇮🇳❤️— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 15, 2026
Here’s to the country that gave me the dream, the opportunity and the belief to chase it. Happy 80th Independence Day. pic.twitter.com/D5uTNbNOhE
Wishing everyone a very happy Independence Day. pic.twitter.com/McWy1AruVp— Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 15, 2026
Happy Independence Day! Jai Hind 🇮🇳— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 15, 2026
Happy Independence Day 🇮🇳 🇮🇳 Let us celebrate the spirit of freedom, honour the sacrifices of those who gave us our independence, and continue to contribute towards building a stronger, more united and progressive India. Jai Hind! 🇮🇳 🇮🇳 pic.twitter.com/dr7yDZJzlP— VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 15, 2026
वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. आइए, हम आजादी की भावना का जश्न मनाएं, उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और एक मजबूत, एकजुट और प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहें. जय हिंद!"