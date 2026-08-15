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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन, कोहली से लेकर हरभजन, भारतीय क्रिकेटर्स ने यूं दी 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई

सचिन, कोहली से लेकर हरभजन, भारतीय क्रिकेटर्स ने यूं दी 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई

Indian Cricketers Wishes for Independence Day 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के क्रिकेटर्स ने देशवासियों को बधाई दी. रैना ने देश की सेना के साथ, सचिन ने तिरंगा लहराते हुए फोटो शेयर की.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Aug 2026 04:42 PM (IST)
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संपूर्ण देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आज ही के दिन 1947 में भारत आजाद हुआ था. इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर्स ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए फोटो शेयर किया, तो वहीं सुरेश रैना भारतीय सेना के साथ खड़े नजर आए. गौतम गंभीर, शुभमन गिल ने श्रीलंका में तिरंगा लहराया, जहां (गॉल) भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इस मौके पर देश को बधाई दी.

टीम इंडिया आज 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट खेल रही है. मैच शुरू होने से पहले टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल ने तिरंगा लहराया. इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद थे. फिर राष्ट्रगान हुआ। BCCI ने इसका वीडियो शेयर किया.

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विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तिरंगे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "ऐसी आजादी जो हमें जोड़ती है, हमारी पहचान बनाने वाली विविधता और हमें आगे बढ़ाने वाले सपनों का जश्न मनाते हुए, आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करते रहें जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे."


सचिन, कोहली से लेकर हरभजन, भारतीय क्रिकेटर्स ने यूं दी 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई

यह भी पढ़ें- श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण

रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो के साथ लिखा, "तिरंगे को पकड़ते हुए हमेशा गर्व महसूस करता हूं."


सचिन, कोहली से लेकर हरभजन, भारतीय क्रिकेटर्स ने यूं दी 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक्स पर लिखा, "किसी देश की असली ताकत न केवल उसकी जीतों में होती है, बल्कि उन मूल्यों में भी होती है जो उसके लोगों को एकजुट करते हैं. सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं."

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस मौके पर सेना के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, "तिरंगे के रंगों में बसी है हमारी पहचान. 80 साल की आजादी, अनगिनत कुर्बानियां. 15 अगस्त 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं." बता दें कि रैना ने आज ही के दिन 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था.

वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. आइए, हम आजादी की भावना का जश्न मनाएं, उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और एक मजबूत, एकजुट और प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहें. जय हिंद!"

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketers Independence Day INDIAN CRICKET TEAM 80th Independence Day Happy Independence Day 2026
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