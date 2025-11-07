टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से धो डाला, रॉबिन उथप्पा ने मचाई तबाही, 2 रनों से जीता भारत

आज से हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 2 रनों से हरा दिया है. हॉन्ग कॉन्ग के मॉन्ग कॉक में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए निर्धारित 6 ओवर में 86 रन बनाए थे. बारिश से प्रभावित इस मैच में पाकिस्तान सिर्फ 3 ही ओवर खेल पाई, जिनमें उसने 41 रन बनाए. DLS पद्धति के माध्यम से भारत को 2 रन से विजेता घोषित किया गया.

भारतीय टीम पहले बैटिंग करने उतरी, रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली ने धुआंधार शुरुआत करते हुए पहले 2 ओवर में 34 रन बना लिए थे. तीसरे ओवर में उथप्पा 11 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए. स्टुअर्ट बिन्नी आए, पहली ही गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए. उनके अलावा दिनेश कार्तिक ने 6 गेंद में 17 रनों का योगदान दिया. इस तरह भारतीय पारी 86/4 के स्कोर पर समाप्त हुई.

पाकिस्तान को 87 का लक्ष्य

87 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने पहले ही ओवर में 18 रन बना लिए थे. दूसरे ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी ने सिर्फ 7 रन दिए, वहीं तीसरे ओवर में शाहबाज नदीम 16 रन दे बैठे. पाकिस्तान ने 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई. नतीजन डकवर्थ लुइस पद्धति से टीम इंडिया को 2 रनों से विजेता घोषित किया गया. यह टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मैच रहा.

इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीम भाग ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन के चार ग्रुप में बांटा गया है. भारत, पाकिस्तान और कुवैत ग्रुप सी में हैं. पाकिस्तान अभी 2 मैचों में एक जीत के बाद टेबल में पहले और भारतीय टीम एक जीत के साथ दूसरे स्थान पर है. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीम क्वार्टरफाइनल में प्रवेश करेंगी.

