हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6,6....एक ओवर में पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने जड़ दिए 6 छक्के, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 07 Nov 2025 12:36 PM (IST)
पाकिस्तानी बल्लेबाज अब्बास अफरीदी ने शुक्रवार को कुवैत के खिलाफ हांगकांग सिक्सेस मैच में अनोखा कारनामा कर दिखाया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने यासीन पटेल के एक ही ओवर में रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 6 छक्के जड़े. 6 ओवर प्रति टीम के इस टूर्नामेंट में कुवैत के खिलाफ 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अब्बास ने मैदान पर 12 गेंदों में 55 रन बनाए. कुवैत के खिलाफ 123 रन देने के बाद पाकिस्तान मैच की आखिरी गेंद पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाया.

24 वर्षीय अब्बास ने इस मैच से पहले जुलाई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला था उसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला. उन्होंने उसी साल जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था. उनकी 12 गेंदों में 55 रनों की पारी निश्चित रूप से अब चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करेगी.

उन्होंने अपने पदार्पण के बाद से कुल 24 टी20 मैच खेले हैं और 12.18 की औसत और 112.61 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 134 रन बनाए हैं.

हांगकांग सिक्सेस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट क्या है

हांगकांग सिक्सेस एक तेज़-तर्रार फॉर्मेट का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 6 ओवर के मैच होते हैं. 1992 में पहली बार आयोजित और ICC द्वारा अनुमोदित, यह टूर्नामेंट मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें हर मैच लगभग 45 मिनट का होता है. इस फॉर्मेट में विकेटकीपर को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को एक ओवर गेंदबाजी करनी होती है.

इस सीज़न में टूर्नामेंट में 9 टीमें शामिल हैं, जिन्हें तीन-तीन के तीन समूहों में विभाजित किया गया है. अब  नॉकआउट राउंड खेले जा रहे हैं.

आज इंडिया-पाकिस्तान का मैच

आज टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा. हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में दोनों टीमें आज आमने-सामने होंगी. जहां एक ओर टीम इंडिया कमान दिनेश कार्तिक संभाल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब्बास अफरीदी पाकिस्तान की अगुवाई कर रहे हैं.भारत बनाम पाकिस्तान का यह मैच आज दोपहर एक बजकर पांच मिनट से शुरू होगी. मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगी.

Published at : 07 Nov 2025 12:27 PM (IST)
