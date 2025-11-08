IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025: भारत ने फिर एक बार रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया है. हांगकांग सिक्सेस 2025 (Hong Kong Sixes2025) में खेले गए मुकाबले टीम इंडिया, पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी रही. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दिनेश कार्तिक की कप्तानी में खेल रही है. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 255 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में 2 रन से हरा दिया.

रॉबिन उथप्पा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच 6-6 ओवरों का खेल होता है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए कहा. भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब ओपनिंग बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भरत चिपली के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी. उथप्पा ने 254.55 के स्ट्राइक रेट से 11 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के जड़े. वहीं भरत चिपली ने 13 गेंद में 24 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए.

सिर्फ 3 ओवर में कैसे हारा पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला 6-6 ओवरों का था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बोर्ड पर लगा दिए. पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने आई, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए. लेकिन फिर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया. लगातार बारिश होने की वजह से मुकाबला फिर दोबारा शुरू नहीं हो सका. DLS Method के जरिए इस मुकाबले में भारत को 2 रनों से जीत हासिल हुई.

पाकिस्तान की टीम ने बारिश से पहले बेहतर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी तीन बॉल और चौथे ओवर की पहली बॉल के डॉट होने से मैच फंस गया और भारत को इन लगातार चार डॉट बॉल होने का फायदा DLS Method में मिला और पाकिस्तान ये मैच 2 रन से हार गया.

