हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी

सिर्फ 3 ओवर में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 255 के स्ट्राइक रेट से रॉबिन उथप्पा ने की घातक बल्लेबाजी

India vs Pakistan: क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट हो, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में अक्सर जीत टीम इंडिया की ही होती है. भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान को हरा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 08 Nov 2025 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025: भारत ने फिर एक बार रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया है. हांगकांग सिक्सेस 2025 (Hong Kong Sixes2025) में खेले गए मुकाबले टीम इंडिया, पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी रही. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दिनेश कार्तिक की कप्तानी में खेल रही है. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 255 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में 2 रन से हरा दिया.

रॉबिन उथप्पा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच 6-6 ओवरों का खेल होता है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए कहा. भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब ओपनिंग बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भरत चिपली के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी. उथप्पा ने 254.55 के स्ट्राइक रेट से 11 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के जड़े. वहीं भरत चिपली ने 13 गेंद में 24 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए.

सिर्फ 3 ओवर में कैसे हारा पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला 6-6 ओवरों का था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बोर्ड पर लगा दिए. पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने आई, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए. लेकिन फिर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया. लगातार बारिश होने की वजह से मुकाबला फिर दोबारा शुरू नहीं हो सका. DLS Method के जरिए इस मुकाबले में भारत को 2 रनों से जीत हासिल हुई.

पाकिस्तान की टीम ने बारिश से पहले बेहतर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी तीन बॉल और चौथे ओवर की पहली बॉल के डॉट होने से मैच फंस गया और भारत को इन लगातार चार डॉट बॉल होने का फायदा DLS Method में मिला और पाकिस्तान ये मैच 2 रन से हार गया.

यह भी पढ़ें

IPL 2026 से पहले संजू सैमसन की नई टीम पर लगी मुहर! कई बार की चैंपियन टीम को करेंगे जॉइन?

Published at : 08 Nov 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
Robin Uthappa Pakistan IND VS PAK DINESH KARTHIK Hong Kong Sixes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Constipation Relief: कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
ट्रेंडिंग
मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम
मां को पहनाए कैप-गाउन तो स्टोल से बढ़ाई पापा की शान, कंवोकेशन सेरेमनी का यह वीडियो देख आप भी इस बेटी को करेंगे सलाम
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget