हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने 518 पर घोषित की पारी, यशस्वी जायसवाल के 175 रनों के बाद कप्तान शुभमन गिल का नाबाद शतक

भारत ने 518 पर घोषित की पारी, यशस्वी जायसवाल के 175 रनों के बाद कप्तान शुभमन गिल का नाबाद शतक

India vs West Indies 2nd Test: दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 518 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी. कप्तान शुभमन गिल 129 रनों पर नाबाद लौटे.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 11 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने कैरेबियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों के विशाल स्कोर पर घोषित की. यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं कप्तान शुभमन गिल 129 रनों पर नाबाद लौटे. 

पहले दिन टीम इंडिया ने दो विकेट पर 318 रन बनाए थे. दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक की उम्मीद के साथ उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. जायसवाल अपने दूसरे दोहरे शतक से चूक गए. वह 258 गेंद में 22 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर आउट हुए. वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे. 

इसके बाद कप्तान गिल ने नितीश रेड्डी को प्रमोट किया. रेड्डी पांच नंबर पर उतरे और उम्मीद के मुताबिक तेजी से रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और दो छक्के जड़े. हालांकि, नितीश अर्धशतक नहीं लगा सके. नितीश रेड्डी 54 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें जोमेल वारिकन ने आउट किया. 

दूसरे छोर पर कप्तान गिल रन बनाते रहे. गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए. रेड्डी के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग करने आए. उन्होंने कप्तान का बाखूबी साथ दिया. जुरेल 79 गेंद में पांच चौकों की मदद से 44 रनों पर नाबाद रहे. वहीं गिल 16 चौकों और दो छक्कों की मदद से 129 रनों पर नाबाद रहे. टी ब्रेक से ठीक पहले भारत ने 518 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी.

वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई. जेडन सील्स ने 22 ओवर में 88 रन दिए. उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. एडंरसन फिलिप ने 17 ओवर में 71 रन दिए. उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला. जस्टिन ग्रीव्स भी 58 रन देकर खाली हाथ रहे. खैरी पियरे ने 120 रन लुटाए. कप्तान रोशटन चेज़ को एक विकेट मिला, लेकिन उन्होंने भी 83 रन दिए. जोमेल वारिकन ने 98 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 11 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies YASHASVI JAISWAL SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking
MP News: शिक्षा के मंदिर में जलसा! हेडमास्टर की पार्टी का वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश!
Bihar Election 2025: Pawan Singh अब नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
चुनाव से पहले Nitish को बड़ा झटका, Mishrilal Yadav ने किया इस्तीफे का एलान
महागठबंधन के CM चेहरा पर कांग्रेस का बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के वर्क टाइम विवाद के बीच अभिषेक बच्चन की Video वायरल, बताया था- अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट?
अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट? जब अभिषेक बच्चन ने किया था खुलासा
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो पाकिस्तान में मचा बवाल, पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो PAK में बवाल, पुलिस ने TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
हेल्थ
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
यूटिलिटी
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget