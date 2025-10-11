भारत ने 518 पर घोषित की पारी, यशस्वी जायसवाल के 175 रनों के बाद कप्तान शुभमन गिल का नाबाद शतक
India vs West Indies 2nd Test: दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 518 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी. कप्तान शुभमन गिल 129 रनों पर नाबाद लौटे.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने कैरेबियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों के विशाल स्कोर पर घोषित की. यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं कप्तान शुभमन गिल 129 रनों पर नाबाद लौटे.
पहले दिन टीम इंडिया ने दो विकेट पर 318 रन बनाए थे. दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक की उम्मीद के साथ उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. जायसवाल अपने दूसरे दोहरे शतक से चूक गए. वह 258 गेंद में 22 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर आउट हुए. वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे.
इसके बाद कप्तान गिल ने नितीश रेड्डी को प्रमोट किया. रेड्डी पांच नंबर पर उतरे और उम्मीद के मुताबिक तेजी से रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और दो छक्के जड़े. हालांकि, नितीश अर्धशतक नहीं लगा सके. नितीश रेड्डी 54 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें जोमेल वारिकन ने आउट किया.
दूसरे छोर पर कप्तान गिल रन बनाते रहे. गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए. रेड्डी के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग करने आए. उन्होंने कप्तान का बाखूबी साथ दिया. जुरेल 79 गेंद में पांच चौकों की मदद से 44 रनों पर नाबाद रहे. वहीं गिल 16 चौकों और दो छक्कों की मदद से 129 रनों पर नाबाद रहे. टी ब्रेक से ठीक पहले भारत ने 518 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी.
वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई. जेडन सील्स ने 22 ओवर में 88 रन दिए. उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. एडंरसन फिलिप ने 17 ओवर में 71 रन दिए. उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला. जस्टिन ग्रीव्स भी 58 रन देकर खाली हाथ रहे. खैरी पियरे ने 120 रन लुटाए. कप्तान रोशटन चेज़ को एक विकेट मिला, लेकिन उन्होंने भी 83 रन दिए. जोमेल वारिकन ने 98 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए.
