शुभमन गिल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कोच गौतम गंभीर, दिल्ली टेस्ट के बीच बयान देकर चौंकाया

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं. वो गिल के लिए सारी आलोचनाएं सहने को तैयार हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं. अब भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के मध्य उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो शुभमन गिल के लिए सारी आलोचनाएं सहने के लिए तैयार हैं. गंभीर ने कहा कि वो गिल से हमेशा एक बात कहते हैं कि उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा. गंभीर यह देखने को उत्साहित हैं कि बतौर कप्तान गिल तब कैसा करते हैं, जब उनकी टीम मुश्किल परिस्थिति में फंसी होगी.
गिल, जिन्हें इसी साल रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. वो अब ODI टीम के भी कप्तान बन गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई टूर पर पहली बार किसी व्हाइट बॉल मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे. भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.
शुभमन गिल की कप्तानी पर कोच गौतम गंभीर ने कहा, "वो वनडे टीम के कप्तान हैं. मैं देखना चाहता हूं कि वो उस समय कैसे रिएक्ट करते हैं, जब टीम मुश्किल परिस्थिति से घिरी होगी. ये उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन और टीम के लिए भी हो सकता है. मैंने हमेशा उनसे एक बात कही है: मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करूंगा."
मैं सभी आलोचनाएं सहने को तैयार...
गौतम गंभीर ने आगे कहा, "मेरा काम उनपर से दबाव हटाना है. वो जब तक टीम के लिए अच्छा करते रहेंगे और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ ईमानदार रहेंगे और पारदर्शिता रखेंगे. मैं उनके लिए सभी आलोचनाएं सहने को तैयार रहूंगा. यही सम्मान पाने का एकमात्र रास्ता है."
दिल्ली में खेले जा रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने नाबाद 129 रनों की पारी खेल कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. ये उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक है. उनकी इस पारी ने भारत को पहली पारी में 518 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी.
