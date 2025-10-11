मैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ..., इशांत शर्मा ये क्या कह गए, टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर उठाए सवाल
Ishant Sharma on Team India Selection: भारतीय क्रिकेट टीम के चयन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने श्रेयस अय्यर पर भी अपनी राय सामने रखी है.
भारतीय क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. पहले टी20 एशिया कप के भारतीय स्क्वाड पर सवालिया निशान लगे थे, जिससे यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को बाहर रखा गया था. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए टीम इंडिया का एलान हुआ, जिसके लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर फिर आलोचनाओं में घिरे थे. टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर इशांत शर्मा ने अपनी राय सामने रखी है.
फेमस यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट पर इशांत शर्मा ने कहा कि हमेशा यह बहस का मुद्दा बना रहता है कि श्रेयस अय्यर या किसी अन्य प्लेयर का चयन क्यों नहीं हुआ. मगर इशांत के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें किसकी जगह टीम में लाते.
इशांत शर्मा ने इस समस्या के सॉल्यूशन पर चर्चा करके बताया, "ऐसे में आप 15 के बजाय 20 सदस्यीय स्क्वाड घोषित करने के लिए ICC की अनुमति लें, क्योंकि भारत में टैलेंट भरा पड़ा है. लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है. आप किसी विशेष खिलाड़ी के फैन हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में सबसे थैंकलेस जॉब एक सेलेक्टर की ही होती है."
कोई शक नहीं कि श्रेयस अय्यर...
भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने कहा कि टीम में बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है. उन्होंने कहा, "वो अगर एक खिलाड़ी को चुनते हैं, तो फैंस के लिए सेलेक्टर अच्छे बन जाते हैं. वहीं जिस खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, उसकी वजह से चयनकर्ताओं को गलत दृष्टि से देखा जाने लगता है. मैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, बिना कोई शक वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन बात टीम के बैलेंस पर आकर टिक जाती है."
जो नहीं होते, उन्हीं की...
इशांत ने उदाहरण देकर समझाया कि टी20 में ऋषभ पंत की जगह कौन आ सकता है? उन्होंने समझाया कि केएल राहुल का IPL सीजन बढ़िया रहा था, लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हुआ. इशांत ने बताया कि टी20 में राहुल चुन लिए जाते तो शायद शुभमन गिल, संजू सैमसन या किसी और को बाहर बैठना पड़ता. ईशांत ने कहा, "यही सच है, जो नहीं होते ना, उनकी ही सबसे ज्यादा बात होती है."
यह भी पढ़ें:
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL