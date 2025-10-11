हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ..., इशांत शर्मा ये क्या कह गए, टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर उठाए सवाल

मैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ..., इशांत शर्मा ये क्या कह गए, टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर उठाए सवाल

Ishant Sharma on Team India Selection: भारतीय क्रिकेट टीम के चयन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने श्रेयस अय्यर पर भी अपनी राय सामने रखी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 07:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. पहले टी20 एशिया कप के भारतीय स्क्वाड पर सवालिया निशान लगे थे, जिससे यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को बाहर रखा गया था. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए टीम इंडिया का एलान हुआ, जिसके लिए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर फिर आलोचनाओं में घिरे थे. टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस पर इशांत शर्मा ने अपनी राय सामने रखी है.

फेमस यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट पर इशांत शर्मा ने कहा कि हमेशा यह बहस का मुद्दा बना रहता है कि श्रेयस अय्यर या किसी अन्य प्लेयर का चयन क्यों नहीं हुआ. मगर इशांत के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें किसकी जगह टीम में लाते.

इशांत शर्मा ने इस समस्या के सॉल्यूशन पर चर्चा करके बताया, "ऐसे में आप 15 के बजाय 20 सदस्यीय स्क्वाड घोषित करने के लिए ICC की अनुमति लें, क्योंकि भारत में टैलेंट भरा पड़ा है. लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है. आप किसी विशेष खिलाड़ी के फैन हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में सबसे थैंकलेस जॉब एक सेलेक्टर की ही होती है."

कोई शक नहीं कि श्रेयस अय्यर...

भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने कहा कि टीम में बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है. उन्होंने कहा, "वो अगर एक खिलाड़ी को चुनते हैं, तो फैंस के लिए सेलेक्टर अच्छे बन जाते हैं. वहीं जिस खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, उसकी वजह से चयनकर्ताओं को गलत दृष्टि से देखा जाने लगता है. मैं श्रेयस अय्यर के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, बिना कोई शक वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन बात टीम के बैलेंस पर आकर टिक जाती है."

जो नहीं होते, उन्हीं की...

इशांत ने उदाहरण देकर समझाया कि टी20 में ऋषभ पंत की जगह कौन आ सकता है? उन्होंने समझाया कि केएल राहुल का IPL सीजन बढ़िया रहा था, लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हुआ. इशांत ने बताया कि टी20 में राहुल चुन लिए जाते तो शायद शुभमन गिल, संजू सैमसन या किसी और को बाहर बैठना पड़ता. ईशांत ने कहा, "यही सच है, जो नहीं होते ना, उनकी ही सबसे ज्यादा बात होती है."

यह भी पढ़ें:

156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Oct 2025 07:53 PM (IST)
Tags :
Ishant Sharma INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
दिल्ली NCR
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
ट्रेंडिंग
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget