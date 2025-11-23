19 दिन में भारत दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, 7 विकेट से जीता टी20 वर्ल्ड कप फाइनल

भारत ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. रविवार को कोलंबो में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी की और नेपाल को केवल 114 रन बनाने दिए. जवाब में टीम इंडिया ने 12 ओवर में लक्ष्य को चेज करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की. फुला सारन टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं, उनके बल्ले से 44 रन निकले.

फाइनल मैच में भारतीय टीम का इतना वर्चस्व रहा कि नेपाल की टीम अपनी पारी में सिर्फ एक बाउंड्री लगा पाई. बीते शनिवार टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, वहीं नेपाल ने पाकिस्तान को रौंदकर फाइनल में प्रवेश पाया था. इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की. एक तरफ भारत चैंपियन बना है, दूसरी ओर श्रीलंका ग्रुप चरण में सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाया.

ब्लाइंड क्रिकेट के नियम बेहद अनोखे होते हैं, क्योंकि इसके मैच प्लास्टिक की सफेद गेंद से खेले जाते हैं. इस गेंद के अंदर मेटल से बने गोलाकार बेयरिंग भरे होता हैं. इससे जब गेंद लुढ़कती हुई बल्लेबाज के पास जाती है तो खड़खड़ाहट की आवाज से उसे शॉट लगाने में मदद मिलती है. बॉल फेंकने से पहले गेंदबाज, बल्लेबाज से पूछता है कि क्या वह खेलने के लिए तैयार है. वहीं बॉल फेंकने से पहले गेंदबाज को चिल्लाकर 'प्ले' बोलना होता है.

पाकिस्तान की मेहरीन अली इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने टूर्नामेंट में 600 से अधिक रन बनाए. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 78 गेंद में 230 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 130 रनों की पारी खेली थी.

करीब 3 सप्ताह पहले ही भारतीय टीम ने महिला ODI वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. अब उसके कुछ ही दिनों बाद ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत की महिलाओं ने परचम लहरा दिया है.

