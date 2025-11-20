हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर और टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच में तकरार! कोलकाता की पिच पर घमासान; दिया बड़ा बयान

गौतम गंभीर और टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच में तकरार! कोलकाता की पिच पर घमासान; दिया बड़ा बयान

भारतीय टीम कोलकाता में 30 रनों से हार गई थी, जिसके बाद गौतम गंभीर ने पिच क्यूरेटर का बचाव किया था. मगर टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच ने उनसे उलट बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 08:07 PM (IST)
गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के बयानों में तकरार की झलक दिखाई पड़ती है. कोलकाता टेस्ट पूरे 3 दिन भी नहीं चल पाया था, जिसमें भारत 30 रनों से हार गया था. गंभीर ने पिच क्यूरेटर के समर्थन में आकर कहा था कि टीम इंडिया ने ऐसी ही पिच की मांग की थी. मगर सितांशु कोटक ने ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले सितांशु कोटक ने कहा, "लोग गौतम गंभीर, गौतम गंभीर कर रहे हैं. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं स्टाफ का सदस्य हूं और मुझे भी बुरा लगता है. यह कोई तरीका नहीं है. शायद कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए आलोचना कर रहे हैं. उन्हें बधाई, लेकिन ऐसा करना गलत है."

गौतम गंभीर-सितांशु कोटक में तकरार!

सितांशु कोटक ने कहा कि कोई भी ऐसी पिच नहीं चाहता था. पिछले मैच (कोलकाता) में पिच का सारा दोष गौतम गंभीर ने अपने सिर ले लिया था. उन्होंने कहा, "उन्होंने दोष अपने सिर इसलिए लिया क्योंकि उनका सोचना था कि सारी गलती क्यूरेटर्स की नहीं बताई जा सकती. पिछले मैच में एक दिन बाद ही पिच का हाल बिगड़ने लगा था. गेंद का टप्पा गिरने के बाद मिट्टी उड़ रही थी, वो सबको दिख रहा था, ऐसा होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी."

सितांशु कोटक ने आगे कहा, "स्पिन की उम्मीद थी, लेकिन तीसरे दिन की शाम या उसके बाद हमने स्पिन की उम्मीद की थी. कभी मौसम, कभी पिच क्यूरेटर भी ऐसा नहीं चाहते हैं. मैं सच कह रहा हूं. इस तरह की पिच कोई नहीं चाहता था."

भारतीय टीम की आलोचना होने का बड़ा कारण यह भी कह कि वो अपने घरेलू मैदान पर 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी. इस टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 93 रनों पर ढेर हो गई थी.

Watch: मिल गया सबूत, हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ; वायरल वीडियो पर जमकर बवाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Sitanshu Kotak INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
