गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के बयानों में तकरार की झलक दिखाई पड़ती है. कोलकाता टेस्ट पूरे 3 दिन भी नहीं चल पाया था, जिसमें भारत 30 रनों से हार गया था. गंभीर ने पिच क्यूरेटर के समर्थन में आकर कहा था कि टीम इंडिया ने ऐसी ही पिच की मांग की थी. मगर सितांशु कोटक ने ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले सितांशु कोटक ने कहा, "लोग गौतम गंभीर, गौतम गंभीर कर रहे हैं. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं स्टाफ का सदस्य हूं और मुझे भी बुरा लगता है. यह कोई तरीका नहीं है. शायद कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए आलोचना कर रहे हैं. उन्हें बधाई, लेकिन ऐसा करना गलत है."

गौतम गंभीर-सितांशु कोटक में तकरार!

सितांशु कोटक ने कहा कि कोई भी ऐसी पिच नहीं चाहता था. पिछले मैच (कोलकाता) में पिच का सारा दोष गौतम गंभीर ने अपने सिर ले लिया था. उन्होंने कहा, "उन्होंने दोष अपने सिर इसलिए लिया क्योंकि उनका सोचना था कि सारी गलती क्यूरेटर्स की नहीं बताई जा सकती. पिछले मैच में एक दिन बाद ही पिच का हाल बिगड़ने लगा था. गेंद का टप्पा गिरने के बाद मिट्टी उड़ रही थी, वो सबको दिख रहा था, ऐसा होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी."

सितांशु कोटक ने आगे कहा, "स्पिन की उम्मीद थी, लेकिन तीसरे दिन की शाम या उसके बाद हमने स्पिन की उम्मीद की थी. कभी मौसम, कभी पिच क्यूरेटर भी ऐसा नहीं चाहते हैं. मैं सच कह रहा हूं. इस तरह की पिच कोई नहीं चाहता था."

भारतीय टीम की आलोचना होने का बड़ा कारण यह भी कह कि वो अपने घरेलू मैदान पर 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी. इस टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 93 रनों पर ढेर हो गई थी.

यह भी पढ़ें:

Watch: मिल गया सबूत, हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ; वायरल वीडियो पर जमकर बवाल