हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आखिर मिला ही लिया 'हाथ', हैंडशेक विवाद के बाद जानिए अब क्या हुआ

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आखिर मिला ही लिया 'हाथ', हैंडशेक विवाद के बाद जानिए अब क्या हुआ

भारत-पाकिस्तान के बीच ब्लाइंड महिला टी20 में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आयी. तनाव भूलकर खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाया और एक-दूसरे की तारीफ की. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 07:48 AM (IST)
IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर अक्सर तनाव देखने को मिलता है. श्रीलंका में चल रहे ब्लाइंड महिला टी20 टूर्नामेंट में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी के हैरान कर दिया. यहां भारत और पाकिस्तान की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीमों ने मैच के बाद एक-दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाए. यह वही दृश्य था, जिसकी कमी पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साफ दिख रही थी.

भारत-पाक टीम ने मिलाए हाथ

कटुनायके में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 135 रन बनाए, जिसका पीछा भारतीय टीम ने सिर्फ 10.2 ओवर में कर लिया. बावजूद इसके, असली चर्चा में रही दोनों टीमों की वह शानदार पेशकश जब मैच खत्म होने पर सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे. एक-दूसरे की तारीफें कर रहे थे और खेल भावना का सम्मान कर रहे थे.

भारत-पाक के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी मिलाया हाथ

पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के नियमित क्रिकेट मैचों में खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने तक से परहेज किया है. एशिया कप से लेकर महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप तक, दोनों देशों की टीमों में कड़वाहट साफ दिखी थी. पहलगाम हमले के बाद से माहौल और भी गर्मा गया था. ऐसे माहौल में ब्लाइंड महिला टीमों का यह कदम बेहद सकारात्मक बताया जा रहा है.

भारतीय कप्तान टी.सी. दीपिका ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, वहीं पाकिस्तानी कप्तान निमरा रफीक ने भारत की जीत पर बधाई दी. दोनों टीमों ने एक-दूसरे की खूब तारीफ की, हालांकि खिलाड़ियों को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी.

महिला ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बड़ा मौका

श्रीलंका में आयोजित यह टूर्नामेंट दुनिया का पहला ब्लाइंड महिलाओं का टी20 टूर्नामेंट माना जा रहा है. भारतीय टीम मैनेजर शिखा शेट्टी के मुताबिक, यह मौका कई नेत्रहीन लड़कियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. उन्होंने कहा, “बहुत सी लड़कियां गांवों से बाहर निकलकर पढ़ाई और खेल दोनों में नया मौका पा सकती हैं.” 

यह मैच लाइव श्रीलंका के नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया था. जबकि कई अधिकारियों ने इसे यूट्यूब पर कमेंट्री सुनकर ‘देखा’.

कैसे खेला जाता है ब्लाइंड क्रिकेट?

इस खेल में गेंद एक सफेद प्लास्टिक की होती है. जिसमें छोटे-छोटे बॉल बेयरिंग भरे होते हैं ताकि उसकी आवाज से खिलाड़ियों को दिशा और गति का अंदाजा हो सके. हर टीम में चार पूरी तरह से नेत्रहीन खिलाड़ी, तीन आंशिक रूप से देखने वाले और चार कम दृष्टि वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं. गेंदबाजी अंडरआर्म होती है और पूरी तरह नेत्रहीन बल्लेबाज के साथ एक पार्टनर रनर भी दौड़ता है.

इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका और अमेरिका भी हिस्सा ले रहे हैं. फाइनल अगले रविवार को कोलंबो में खेला जाएगा. 

Published at : 17 Nov 2025 07:45 AM (IST)
