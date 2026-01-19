IND U19 Vs BAN U19 In Under-19 World Cup: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का सातवां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार यानी 17 जनवरी, 2026 को खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को 18 रनों से जीत मिली. इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी बवाल भी देखने को मिला. दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया. इस पर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने मैच के दौरान भारतीय कप्तान के साथ हाथ न मिलाने को प्रतिक्रिया दी है. ये घटना तब हुई जब बांग्लादेश के नियमित कप्तान बीमार होने के कारण टॉस के लिए नहीं आ सके और उनकी जगह उप-कप्तान ने हिस्सा लिया. बीसीबी ने कहा कि ये एक अनजाने में हुई चूक थी और इसका कोई गलत इरादा नहीं था.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

भारत और बांग्लादेश के बीच बुलावायो में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी मैच के दौरान टॉस के समय दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. कैमरे में कैद फुटेज में देखा गया कि टॉस के बाद भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के उप-कप्तान जवाद अबरार, जो नियमित कप्तान अजीजुल हकीम की बीमारी के कारण टॉस के लिए आए थे, वो सीधे ब्रॉडकास्टर से बात करने चले गए.

हालांकि BCB ने कहा कि ये केवल एक क्षणिक चूक का परिणाम था. बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि खेल भावना को बनाए रखना बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वोपरि है.

BCB Statement on Toss-Related Incident in U19 World Cup Opener



The Bangladesh Cricket Board (BCB) has taken note of an inadvertent and unwarranted action that occurred at the toss prior to the opening match of the ICC Under 19 World Cup 2026, Zimbabwe & Namibia, between… pic.twitter.com/st9HbTDcGH — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 17, 2026

बीसीबी ने अपने बयान में क्या कहा?

बीसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जरिए अपने बयान में कहा, ‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026, जिम्बाब्वे और नामीबिया के उद्घाटन मैच से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच टॉस के दौरान हुई एक अनजाने और अनुचित कार्रवाई पर ध्यान दिया है. बीमारी के कारण, नियमित कप्तान अजीजुल हकीम टॉस में भाग लेने में असमर्थ थे, और उप-कप्तान जवाद अबरार ने उस अवसर पर टीम का प्रतिनिधित्व किया.’

बोर्ड ने आगे स्पष्ट किया, ‘बीसीबी ये स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान के साथ हाथ न मिलाने की घटना पूरी तरह से अनजाने में हुई थी और ये एक क्षणिक चूक का परिणाम था. इसका उद्देश्य किसी भी तरह से असम्मान या अनादर दिखाना नहीं था.’ बीसीबी ने इस बात पर जोर दिया कि वे मैदान के अंदर और बाहर क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.