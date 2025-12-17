पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलने इस देश की टीम आ रही भारत, जानिए पूरा शेड्यूल

श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ 21 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भाग लेने के लिए बुधवार को रवाना हो गई. इस श्रृंखला के पहले दो मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जबकि बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में होंगे.

चमारी अटापट्टू के नेतृत्व वाली टीम सीनियर और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है. श्रीलंका ने पिछले लंबे समय से टीम के नियमित सदस्य रहे कुछ खिलाड़ियों को लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिया है.

इन खिलाड़ियों में अनुष्का संजीवनी, उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका दासनायके और अचिनी कुलसुरिया शामिल हैं. संजीवनी की अनुपस्थिति में कौशिनी नुथ्यांगना विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकती है. 17 वर्षीय स्पिनर शशिनि गिम्हानी और 19 वर्षीय मध्यम गति की गेंदबाज रश्मिका सेवंदी की टीम में वापसी हुई है.

श्रीलंका की महिला टीम: चमारी अटापट्टू (कप्तान) हर्षिता समाराविक्रमा (उपकप्तान) हसिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मालशा शेहानी, इनोका रणवीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मधुशानी, काव्या कविंदी, मल्की मदारा, रश्मिका सेवंदी.