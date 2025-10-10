भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट आज से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि मेहमान टीम की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं.

भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं. वेस्टइंडीज को सीरीज बराबर करने के लिए हर हाल में ये टेस्ट जीतना है क्योंकि इसके ड्रा होने पर भी भारत सीरीज जीत जाएगा. ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीत होगी.

टॉस जीतकर शुभमन गिल ने कहा, "विकेट अच्छा लग रहा है, हम रन बनाना चाहते हैं. लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और उसे बरकरार रखना ज़रूरी है. कप्तानी ने मुझे ज़्यादा नहीं बदला है, अब जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, मुझे ये पसंद है. मेरे लिए भविष्य बहुत रोमांचक है."

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

जसप्रीत बुमराह को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें आराम दिया जा सकता है लेकिन बुमराह दूसरा टेस्ट भी खेल रहे हैं. साई सुदर्शन को एक और मौका मिला है. नितीश कुमार रेड्डी के होने से भारतीय बल्लेबाजी में गहराई नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाज़, शाई होप, केवोन इमलाच (विकेटकीपर), रॉस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.

अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 7 टेस्ट खेले गए हैं. सिर्फ 1 बार टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराया है जबकि 2 बार हारी है. दोनों के बीच 4 मैच यहां ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

दिल्ली में कैसा है आज का मौसम

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के पहले दिन मौसम अच्छा है. बारिश की संभावना नहीं है, पहले सेशन में तापमान 23 डिग्री सेलियस के आस पास रहेगा. दूसरे और तीसरे सेशन के दौरान तामपान 4 से 5 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है. 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है.