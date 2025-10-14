हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI Test: शुभमन गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट सीरीज जीता भारत, दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया

IND vs WI Test: शुभमन गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट सीरीज जीता भारत, दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया

IND beat WI in second Test: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की. बतौर कप्तान ये शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज जीत है.

By : शिवम | Updated at : 14 Oct 2025 10:57 AM (IST)
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया. इसी के साथ टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है. दूसरी पारी में भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने पहले एक घंटे के अंदर ही पूरा कर जीत दर्ज की. बतौर कप्तान ये शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज जीत है.

भारत ने पहली पारी 518 रनों पर घोषित की थी. वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमट गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने मेहमान टीम को फॉलोऑन दिया. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसका पीछा करते हुए केएल राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए, उन्होंने विजयी चौका लगाया.

पहली पारी में यशस्वी और गिल ने जड़ा था शतक

अरुण जेटली की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, इस वजह से टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन अपना शतक पूरा किया, केएल राहुल (38) के विकेट के बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर 193 रनों की साझेदारी की. सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए. दूसरे दिन जायसवाल अपने दोहरे शतक से चूक गए, गिल के साथ तालमेल में कमी की वजह से वह 175 रन बनाकर रन आउट हो गए. इस पारी में जायसवाल ने 22 चौके लगाए.

दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा किया, वह नाबाद रहे और भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 पर घोषित कर दी. नितीश कुमार रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए.

कुलदीप यादव ने पहली पारी में लिए थे 5 विकेट

तीसरे दिन दूसरे सेशन में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गई थी. कुलदीप यादव ने फाइव विकेट हॉल किया, उन्होंने एलिक एथनाज, शाई होप, तेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स और जयडेन सील्स के रूप में 5 विकेट लिए. उनके आलावा रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, उन्होंने तीनों विकेट दूसरे दिन लिए थे. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को पहली पारी में 1-1 विकेट मिला था.

भारत ने दिया था फॉलोऑन

वेस्टइंडीज फॉलोऑन बचा नहीं पाई थी, इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाज के लिए बुलाया. मेहमान टीम के शुरूआती 2 विकेट (तेजनारायण चंद्रपॉल और एलिक एथनाज) 35 के स्कोर पर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप ने पारी को संभाला और 177 रनों की साझेदारी की.

जॉन कैंपबेल ने 115 और शाई होप ने 103 रन बनाए. ये कैंपबेल का पहला टेस्ट शतक था, और वह 2002 के बाद भारत में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले वेस्टइंडीज बल्लेबाज भी बने. होप ने 2017 के बाद पहली बार टेस्ट शतक लगाया.

भारत को जीत के लिए मिला था 121 का लक्ष्य

कैंपबेल और होप के शतक के बाद रोस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचाया. चेज ने 40 और ग्रीव्स ने 50 रन बनाए. जयडेन सील्स ने 32 रन बनाए, जिसके सहारे वेस्टइंडीज भारत के सामने जीत के लिए 121 का लक्ष्य रख पाया. इतिहास में सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ जब भारत ने विरोधी टीम को फॉलो ऑन दिया और फिर टीम इंडिया को चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा.

पहली पारी में 175 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन के बीच 79 रनों की साझेदारी हुई, मैच के अंतिम दिन सुदर्शन 39 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर कैच आउट हुए. इसके बाद आए शुभमन गिल भी 13 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर कैच आउट हुए. केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतकीय पारी (58) खेली और 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर विजयी चौका लगाया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Oct 2025 10:32 AM (IST)
West Indies Cricket Team Ind Vs Wi Test India Vs West Indies IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
