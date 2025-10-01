IND vs WI 1st Test Live Streaming: बदल गया टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट लाइव? जानिए डिटेल
IND vs WI 1st Test Live Streaming: एशिया कप के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी, इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है.
एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल सोमवार रात को अहमदाबाद पहुंचे थे. मंगलवार को गंभीर ने सभी खिलाड़ियों की तैयारियां देखी, गिल ने भी नेट पर खूब पसीना बहाया. हालांकि जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को आराम लिया.
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कब है?
2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर.
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कहां पर खेला जाएगा?
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद.
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा?
2 अक्टूबर को टॉस सुबह 9 बजे होगा. पांचों दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?
एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.
कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग?
जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
𝗚𝗿𝗶𝘁𝘁𝘆, 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲𝗱 & 𝘂𝗻𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2025
After smashing 137 vs England, @klrahul, the gun who knows how to pick his moments, gears up to wreak havoc in IND vs WI! 🔥
Will he keep ⚡ up the scoreboard? 🤞
Watch him next on 👉 #INDvWI | 1st TEST starts THU,… pic.twitter.com/COY3wCaZOm
भारतीय स्क्वाड
देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
वेस्टइंडीज स्क्वाड
एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.
