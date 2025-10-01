वाशिंगटन सुंदर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए, उनकी उंगली में चोट लग गई जिसके बाद उन्होंने कैचिंग ड्रिल में हिस्सा नहीं लिया. ये चोट उन्हें मैच से ठीक एक दिन पहले लगी. बता दें कि भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन सुंदर उंगली में चोट के बाद परेशानी में नजर आए, इसके बाद उन्होंने कैचिंग ड्रिल में भी हिस्सा नहीं लिया. निराश बैठे सुंदर के पास फिर कप्तान शुभमन गिल आए और उनसे बात की. रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज भी उनके पास गए और उनके हाथ को देखा.

असहज लग रहे थे वाशिंगटन सुंदर

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद भी सुंदर ने लंबी गेंदबाजी की, लेकिन वह असहज लग रहे थे. उन्होंने टीम डॉक्टर से अपने गेंदबाजी वाली हाथ पर अतिरिक्त टेप लगाने को भी कहा. पिछले साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के बाद से सुंदर टेस्ट टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया था.

भारत और वेस्टइंडीज का टेस्ट स्क्वाड

भारत: देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

कहां लाइव देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट?

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 9 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.