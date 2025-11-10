IND vs SA Test Series Date And Time: दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आ रही है. इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत शुक्रवार, 14 नवंबर से होने जा रही है, जब दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारत की टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के पास रहेगी. वहीं इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत वापसी करने जा रहे हैं. पंत को इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जा रहे मैच में इंडिया ए का कप्तान बनाया गया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, जो कि 26 नवंबर तक चलेगी. पहला मैच कोलकाता और दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जो कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

वनडे और टी20 सीरीज भी खेलेगी टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी.

वनडे सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.

दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भी दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.

इस सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच में 1:30 बजे से शुरू होगा.

टी20 सीरीज

पहला टी20- 9 दिसंबर, कटक

दूसरा टी20- 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़

तीसरा टी20- 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा टी20- 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां टी20- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

यह भी पढ़ें

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को मिली जगह!, इस खिलाड़ी की होगी छुट्टी, प्लेइंग 11 पर बड़ा अपडेट आया सामने