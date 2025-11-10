हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कब-कब खेले जाएंगे टेस्ट मैच? नोट कर लीजिए तारीख और समय

IND vs SA Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कब-कब खेले जाएंगे टेस्ट मैच? नोट कर लीजिए तारीख और समय

IND vs SA Test Series Date Time Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. इस सीरीज में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. ये मुकाबले कब और कहां होंगे, जानिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 10 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test Series Date And Time: दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आ रही है. इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत शुक्रवार, 14 नवंबर से होने जा रही है, जब दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारत की टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के पास रहेगी. वहीं इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत वापसी करने जा रहे हैं. पंत को इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जा रहे मैच में इंडिया ए का कप्तान बनाया गया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, जो कि 26 नवंबर तक चलेगी. पहला मैच कोलकाता और दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा.

  • भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.
  • इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जो कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

वनडे और टी20 सीरीज भी खेलेगी टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी.

  • वनडे सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.
  • दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भी दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.
  • इस सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच में 1:30 बजे से शुरू होगा.

टी20 सीरीज

  • पहला टी20- 9 दिसंबर, कटक
  • दूसरा टी20- 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़
  • तीसरा टी20- 14 दिसंबर, धर्मशाला
  • चौथा टी20- 17 दिसंबर, लखनऊ
  • पांचवां टी20- 19 दिसंबर, अहमदाबाद

यह भी पढ़ें

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को मिली जगह!, इस खिलाड़ी की होगी छुट्टी, प्लेइंग 11 पर बड़ा अपडेट आया सामने

Published at : 10 Nov 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
South Africa TEAM INDIA SHUBMAN GILL IND VS SA TEST CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
हेल्थ
Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget