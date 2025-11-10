IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सबसे बड़ी चर्चा इस बात की थी कि ऋषभ पंत की वापसी के बाद ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा या नहीं? लेकिन अब खबर है कि दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है.

प्लेइंग 11 को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों को पहले टेस्ट में शामिल किया जाएगा. पंत बतौर विकेटकीपर खेलेंगे जबकि जुरेल को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया जाएगा. यानी टीम मैनेजमेंट ने उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ड्रॉप करने का जोखिम नहीं लिया है.

जुरेल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और लगातार रन बनाए. वहीं, वेस्टइंडीज दौरे पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया था. इन प्रदर्शनों ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और अब वह पक्के तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए हैं.

किस खिलाड़ी की कटेगी जगह?

हालांकि जुरेल की एंट्री से एक खिलाड़ी की जगह पक्की तौर पर जाएगी. टीम के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़ सकता है. भारतीय परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी की जरूरत कम है, जबकि बल्लेबाजी में जुरेल उनसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद माने जा रहे हैं.

एक बीसीसीआई अधिकारी ने पीटीआई से कहा, “जुरेल विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. टीम मैनेजमेंट साई सुदर्शन को नंबर 3 पर बनाए रखना चाहता है, इसलिए नितीश रेड्डी की जगह पर जुरेल को फिट किया जाएगा.”

पंत की वापसी से टीम को मिला बड़ा बूस्ट

ऋषभ पंत लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. चोट से उबरने के बाद वह एक बार फिर विकेट के पीछे दिखेंगे. पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और अनुभव भारतीय टीम के लिए बड़ा प्लस साबित हो सकता है.

अगर रेड्डी को बाहर किया जाता है, तो भी भारत के पास पांच गेंदबाजी विकल्प मौजूद रहेंगे. जिनमें रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.