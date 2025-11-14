भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें एक नियम का बदलाव किया गया है. जहां खिलाड़ियों को सुबह 11:30 बजे लंच मिल जाता, अब करीब 2 घंटे बाद मिलेगा. चलिए पूरा मामला समझाते हैं.

जैसा आप जानते हो कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का होता है. प्रत्येक दिन 3 सेशन में खेल होता है. आमतौर पर एक सेशन 25-30 ओवरों का होता है. पहले सेशन के बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है. दूसरे सेशन के बाद 20 मिनट का टी-ब्रेक होता है, लेकिन गुवाहाटी में ऐसा नहीं होगा.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट में बदला ये नियम

हम क्यों कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को 2 घंटे की देरी से लंच मिलेगा? दरअसल गुवाहाटी में होने वाले टेस्ट में लंच से पहले टी-ब्रेक होगा. भारत में जहां टेस्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, लेकिन दूसरा टेस्ट 9 बजे से शुरू होगा.

सुबह 11 बजे टी-ब्रेक होगा, जबकि ये लंच ब्रेक होता है. वहीं दूसरे सेशन के बाद टी-ब्रेक होता है, लेकिन गुवाहाटी में लंच ब्रेक होगा. दोपहर 1:20 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा, फिर तीसरा सेशन शाम 4 बजे तक चलेगा.

क्यों बदला गुवाहाटी टेस्ट का टाइम टेबल?

भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन देश के पूर्व उत्तर में स्थित गुवाहाटी में सूरज जल्दी निकलता और ढलता है. अभी वहां सुबह 5:30 बजे सूरज निकलता है और शाम 4:30 बजे ढल जाता है. यही कारण है कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट का टाइम बदला गया है. अब मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा, आधे घंटे पहले 8:30 बजे टॉस होगा.

टेस्ट मैच होस्ट करने वाला होगा 30वां स्टेडियम

आपको बता दें कि बरसापारा (एसीए) भारत का 30वां स्टेडियम होगा, जहां टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहले यहां कभी कोई टेस्ट नहीं खेला गया. इस ग्राउंड पर 2017 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था.