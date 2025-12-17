'सूर्यकुमार अकेले पांचों मैच...', शिवम दुबे ने टी-20 सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयान

हरफनमौला शिवम दुबे ने खराब फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव का बचाव करते हुए कहा कि भारत के टी20 कप्तान ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और सही समय पर फॉर्म में लौटेंगे.

सूर्यकुमार ने आखिरी टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था. विश्व कप में अब दो महीने से भी कम बाकी है लिहाजा उन पर दबाव बढता जा रहा है. दुबे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले कहा ,‘‘ वह ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर पांचों मैच जिता सकता है. अगर वह फॉर्म में नहीं है तो इसके यह मायने नहीं है कि वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से है. कोई और वह नहीं कर सकता जो उसने किया है. हां, अभी रन नहीं बन रहे हैं लेकिन सही समय पर वह फॉर्म में लौटेगा. किसी भी समय बड़ी पारी खेल सकता है.’’

दुबे ने कहा ,‘‘ वह योद्धा है. वह रन बनाये या नहीं , वह ऐसे ही रहेगा. वह हमेशा टीम के लिये कुछ करना चाहता है. वह काफी आक्रामक खिलाड़ी है और 360 डिग्री बल्लेबाज है.’’

उपकप्तान शुभमन गिल भी फॉर्म में नहीं है लेकिन दुबे ने उन पर भी भरोसा जताया. उन्होंने कहा ,‘‘ शुभमन गिल ऐसा खिलाड़ी है कि फॉर्म भले ही ऊपर नीचे रहे, उसका औसत और स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है. वह इतने साल से भारत के लिये खेल रहा है.’’

दुबे ने कहा ,‘‘ खेल में उतार चढाव आते हैं लेकिन वह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से है.’