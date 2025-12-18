IND vs SA 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया. घने कोहरे और धुंध की वजह से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हालात इतने खराब थे कि टॉस तक नहीं हो सका. करीब तीन घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो अंपायर्स ने मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया. इसके बाद स्टेडियम में पहुंचे हजारों दर्शक निराशा लिए वापस लौट गए.

मैच रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि टिकट खरीदकर स्टेडियम पहुंचे फैंस के पैसे का क्या होगा. क्या उनका पैसा वापस मिलेगा या फिर पूरी रकम बर्बाद हो जाएगी? इस सवाल का जवाब BCCI के तय नियमों में साफ तौर पर मौजूद है.

मैच रद्द होने पर टिकट रिफंड के नियम

BCCI के मुताबिक, अगर कोई इंटरनेशनल या घरेलू मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है, तो ऐसे में दर्शकों को टिकट की कीमत वापस मिलती है. हालांकि, टिकट बुकिंग के दौरान लगने वाली सर्विस या कंवीनियंस फीस काट ली जाती है. इसके बाद बची हुई पूरी राशि फैंस को लौटा दी जाती है.

वहीं दूसरा नियम इससे अलग है. अगर मैच शुरू हो चुका हो और एक या उससे ज्यादा गेंद फेंकी जा चुकी हों, लेकिन बाद में मौसम या किसी अन्य वजह से मुकाबला रद्द कर दिया जाए, तो उस स्थिति में टिकट के पैसे वापस नहीं किए जाते.

लखनऊ में रद्द हुए T20I पर क्या लागू हुआ नियम?

लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे T20I में टॉस तक नहीं हो सका. यानी एक भी गेंद नहीं फेंकी गई. ऐसे में BCCI का पहला नियम लागू होता है. इसका मतलब साफ है कि दर्शकों का पैसा बर्बाद नहीं हुआ है और उन्हें टिकट की राशि वापस मिलेगी. भले ही मैच देखने का मौका न मिला हो, लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होगा.

टिकट रिफंड से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर की ओर से जानकारी साझा की जाएगी. आमतौर पर यह रकम उसी अकाउंट या माध्यम से वापस की जाती है, जिससे टिकट खरीदे गए थे.

सीरीज में अब तक क्या रहा हाल?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. चार मुकाबलों के बाद टीम इंडिया 2-1 से बढ़त बनाए हुए है. कटक में खेले गए पहले T20 में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि मुल्लांपुर में दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता. धर्मशाला में हुए तीसरे T20 में भारत ने फिर बाजी मारी. सीरीज का चौथा मैच रद्द कर दिया गया. अब आखिरी और निर्णायक मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.