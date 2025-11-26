हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 2nd Test Live Score: नो बॉल पर आउट हुए साई सुदर्शन, मिला जीवनदान; कुलदीप के साथ क्रीज पर मौजूद

IND vs SA 2nd Test Live Score: नो बॉल पर आउट हुए साई सुदर्शन, मिला जीवनदान; कुलदीप के साथ क्रीज पर मौजूद

IND vs SA 2nd Test, Day-5 Live Score: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है. आज टेस्ट का पांचवां दिन है. लाइव स्कोर और हर अपडेट के लिए फॉलो करें.

By : शिवम  | Updated at : 26 Nov 2025 09:21 AM (IST)

LIVE

ind vs sa live score today india south africa 2nd test day 5 all updates temba bavuma rishabh pant IND vs SA 2nd Test Live Score: नो बॉल पर आउट हुए साई सुदर्शन, मिला जीवनदान; कुलदीप के साथ क्रीज पर मौजूद
IND vs SA 2nd Test, Day-5 Live Score
Source : एक्स

Background

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज बुधवार को टेस्ट का पांचवां दिन है. भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी पारी चल रही है. टीम इंडिया को जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य मिला है.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका कीप्लेइंग 11

एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टोनी डी जोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेट कीपर), मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज.

New Update
