दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारत की चुनौती का जवाब देने में रहें नाकाम, हार के बाद भड़के दक्षिण अफ्रीका के कोच

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारत की चुनौती का जवाब देने में रहें नाकाम, हार के बाद भड़के दक्षिण अफ्रीका के कोच

दक्षिण अफ्रीका को पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत से 101 रनों की बड़ी हार मिली. इस पर दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग कोच एश्वेल प्रिंस ने कहा कि हमारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को चुनौती देने में नाकाम रहे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 10 Dec 2025 01:39 PM (IST)
India Vs South Africa T20Is Series 2025: दक्षिण अफ्रीका के भारत के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपने न्यूनतम स्कोर 74 रन पर ऑल आउट होने के बाद उसके बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने कहा कि उनके बल्लेबाज भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण की चुनौती का जवाब देने में नाकाम रहे. दक्षिण अफ्रीका की टीम 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12.3 ओवर में आउट हो गई और इस तरह से भारत ने 101 रन से बड़ी जीत हासिल की. भारत और श्रीलंका में अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए ये चिंता का विषय है.

दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग कोच ने दिया बयान

प्रिंस ने मैच के बाद कहा, 'इस तरह के बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद जाहिर है कि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें हमें जल्द से जल्द सुधार करना होगा.' उन्होंने कहा, 'भारतीय गेंदबाजी आक्रमण बहुत मजबूत है और उन्होंने हमारे बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश की. हमारे बल्लेबाज इस चुनौती का जवाब देने में नाकाम रहे.' प्रिंस ने इस मैच में करारी हार के लिए बल्लेबाजों को दोषी ठहराते हुए कहा कि पिच से मिल रही उछाल को बहाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वे अपने घरेलू मैदानों पर उछाल भरी विकेटों पर खेलने के आदी हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट में 180 से कम का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. विकेट से थोड़ी उछाल मिल रही थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हम इस तरह के विकेट पर खेलने के आदी हैं. भारतीय गेंदबाजों ने हमारे सामने चुनौती पेश की और हम उसका जवाब नहीं दे पाए.'

दक्षिण अफ्रीकी कोच प्रिंस ने की हार्दिक की तारीफ 

इस मैच में अर्धशतक जड़ने वाले हार्दिक पंड्या की जमकर तारीफ करते हुए प्रिंस ने कहा कि ये ऑलराउंडर शांत स्वभाव का है और छक्के लगाने में माहिर है. उन्होंने कहा, 'हार्दिक ने शानदार पारी खेली. मुझे लगता है कि हमें उन्हें बहुत श्रेय देना चाहिए. वो चोट से उबरकर वापस आए हैं और उन्होंने अच्छी वापसी की. उन्होंने हमारे गेंदबाजों को दबाव में रखा.'

Published at : 10 Dec 2025 01:39 PM (IST)
