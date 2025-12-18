IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन और बुमराह की वापसी तय! कौन होगा IND vs SA 5वें टी20 से बाहर; संभावित प्लेइंग 11
IND vs SA 5th T20 Probable Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा. इसमें संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय है.
जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के बीच अपने घर लौट गए थे, जो अब टीम के साथ वापस जुड़ गए हैं. संजू सैमसन चौथे टी20 में खेलने को तैयार थे, लेकिन कोहरे के कारण ये बिना कोई गेंद डाले रद्द हो गया. अब विकेटकीपर की वापसी अहमदाबाद में संभव है, यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार, 19 दिसंबर को टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेला जाएगा.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हैं. टीम ने कटक और धर्मशाला में खेले गए पहले और तीसरे मैच में जीत दर्ज की, जबकि न्यू चंडीगढ़ में खेला गया दूसरा टी20 दक्षिण अफ्रीका ने जीता था. अब अहमदाबाद में टीम इंडिया जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी तो वहीं मेहमान टीम जीतकर इसे ड्रा पर खत्म करना चाहेगी.
अहमदाबाद में होगी बुमराह और सैमसन की वापसी!
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में संजू सैमसन को अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है, वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी 2 टी20 ही खेले थे. लखनऊ में आयोजित पिछले मैच में शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद उनकी वापसी तय मानी जा रही थी, लेकिन यहां तो धुंध के कारण टॉस तक नहीं हो पाया.
शुभमन गिल चोटिल होने के बाद पिछले टी20 से बाहर हुए थे. मुश्किल माना जा रहा है कि वह पांचवे टी20 में खेले, ऐसे में अहमदाबाद में होने वाले अहम मुकाबले में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है. गिल की गैरमौजूदगी में संजू अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं.
जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से तीसरे टी20 से पहले अपने घर लौट गए थे, जो लखनऊ मैच से पहले टीम संग जुड़ गए हैं. इससे पहले खेले गए मुकाबलों में अर्शदीप और बुमराह एक साथ खेल रहे थे, ऐसे में बुमराह के आने से हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है. पहले 3 टी20 में खेले विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को अहमदाबाद में प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है. उन्होंने पहले और दूसरे मैच में क्रमश 10 और 27 रन बनाए थे. तीसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी.
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11
रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फेरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटेनिल बार्टमैन.
