हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन और बुमराह की वापसी तय! कौन होगा IND vs SA 5वें टी20 से बाहर; संभावित प्लेइंग 11

IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन और बुमराह की वापसी तय! कौन होगा IND vs SA 5वें टी20 से बाहर; संभावित प्लेइंग 11

IND vs SA 5th T20 Probable Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा. इसमें संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय है.

By : शिवम | Updated at : 18 Dec 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के बीच अपने घर लौट गए थे, जो अब टीम के साथ वापस जुड़ गए हैं. संजू सैमसन चौथे टी20 में खेलने को तैयार थे, लेकिन कोहरे के कारण ये बिना कोई गेंद डाले रद्द हो गया. अब विकेटकीपर की वापसी अहमदाबाद में संभव है, यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार, 19 दिसंबर को टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेला जाएगा.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हैं. टीम ने कटक और धर्मशाला में खेले गए पहले और तीसरे मैच में जीत दर्ज की, जबकि न्यू चंडीगढ़ में खेला गया दूसरा टी20 दक्षिण अफ्रीका ने जीता था. अब अहमदाबाद में टीम इंडिया जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी तो वहीं मेहमान टीम जीतकर इसे ड्रा पर खत्म करना चाहेगी.

अहमदाबाद में होगी बुमराह और सैमसन की वापसी!

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में संजू सैमसन को अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है, वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी 2 टी20 ही खेले थे. लखनऊ में आयोजित पिछले मैच में शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद उनकी वापसी तय मानी जा रही थी, लेकिन यहां तो धुंध के कारण टॉस तक नहीं हो पाया.

शुभमन गिल चोटिल होने के बाद पिछले टी20 से बाहर हुए थे. मुश्किल माना जा रहा है कि वह पांचवे टी20 में खेले, ऐसे में अहमदाबाद में होने वाले अहम मुकाबले में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है. गिल की गैरमौजूदगी में संजू अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से तीसरे टी20 से पहले अपने घर लौट गए थे, जो लखनऊ मैच से पहले टीम संग जुड़ गए हैं. इससे पहले खेले गए मुकाबलों में अर्शदीप और बुमराह एक साथ खेल रहे थे, ऐसे में बुमराह के आने से हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है. पहले 3 टी20 में खेले विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को अहमदाबाद में प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है. उन्होंने पहले और दूसरे मैच में क्रमश 10 और 27 रन बनाए थे. तीसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फेरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटेनिल बार्टमैन.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 18 Dec 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND Vs SA 5th T20 IND Vs SA Playing 11 SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH SHUBMAN GILL IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: विवाद भारी..बिल पास कराने की तैयारी | Parliament Session | Opposition
Ve Haaniyaan और Chahvan Sohneya के पीछे की आवाज | Ravi Dubey & Sargun | Danny Interview
Tether Gold XAUT | Crypto के साथ सोने में निवेश कितना सुरक्षित? | Paisa Live
VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget