दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 51 रन से हरा दिया है. इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका पांच टी20 मैचों की सीरीज में एक-एक से बराबरी पर आ गया है. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में 162 रन ही बना सकी. तिलक वर्मा ने 62 रन की पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर सके.

214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही, क्योंकि शुभमन गिल गोल्डन डक का शिकार बने. कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म जारी है, जो 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अभिषेक शर्मा को मार्को यान्सेन ने जबरदस्त गेंद फेंक कर आउट किया, जिसे अभिषेक समझ ही नहीं पाए. अभिषेक के बल्ले से 17 रन निकले.

अकेले क्या करते तिलक वर्मा?

तिलक वर्मा अकेले क्या-क्या करते? एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन तिलक वर्मा किसी दीवार की तरह दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने डटे रहे. उन्होंने 34 गेंद में 62 रनों की पारी खेली. तिलक अंतिम ओवर तक मैदान में टिके रहे. हार्दिक पांड्या ने 20 रन और जीतेश शर्मा ने 27 रन बनाए.

कोच गंभीर से भारी चूक

सिर्फ टॉप ऑर्डर पक्का, बाकी बल्लेबाजों का क्रम पक्का नहीं. कोच गौतम गंभीर की यह नीति टीम इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान पर भारी पड़ती दिख रही है. टी20 टीम में नंबर-3 अभी तक सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के इर्दगिर्द घूम रहा था. मगर दूसरे टी20 में अक्षर पटेल को तीसरे क्रम पर भेजा गया. पटेल ने ऐसे समय में 21 गेंद में 21 रन बनाए, जब टीम इंडिया को तूफानी अंदाज में बैटिंग की जरूरत थी. नतीजन भारतीय टीम के लिए जरूरी रन रेट बढ़ता ही चला गया.

शिवम दुबे, जो टीम में फिनिशर का रोल अदा करते हैं, पांचवें और छठे क्रम पर बैटिंग करके बड़े-बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं. मगर अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया, जिससे पूरे बैटिंग लाइन-अप का क्रम ही बिगड़ा हुआ दिखा. शिवम दुबे जैसा बल्लेबाज नंबर पर आया, जो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए.