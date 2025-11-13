कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...

कोलकाता में शुक्रवार से शुरू होने वाले भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट से पूर्व गुरुवार को शुभमन गिल प्रेस कांफ्रेंस में आए, जहां उन्होंने कहा कि ये टेस्ट टक्कर का होगा. उन्होंने मेहमान टीम के लिए कहा कि वह एक अच्छी टीम है और हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है और उस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण सीरीज है.

शुभमन गिल ने कहा, "इस सीरीज में दो टेस्ट हैं हमारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है. साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है. हमको पता है कि हमारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल स्थितियां आएंगी लेकिन मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमने दिखाया है कि जब भी मुश्किल स्थिति आई हैं तो हमने बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल किया है."

ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर बोले शुभमन गिल

गिल ने आगे कहा, "जहां तक विकेट की बात है तो जैसा इंडियन टिपिकल विकेट रहता है, वैसा विकेट लग रहा है. और ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है."

प्रेस कांफ्रेंस में गिल से पूछा गया कि आप अभी दूसरे देश से आ रहे हो, मौसम बदल रहा है, फॉर्मेट भी बदल रहा है. इस पर गिल ने कहा, "बिल्कुल, 3-4 दिन में दूसरे देश से आकर, इधर दूसरा फॉर्मेट खेलना उतना आसान नहीं होता. मानसिक रूप से ये ज्यादा चैलेंजिंग रहता है. ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन अलग था, तो इसलिए बॉडी को इसमें ढालने में समय लगता है. बतौर क्रिकेटर आपको पता होता है कि ये सब चैलेंज आएंगे, आप इसे कैसे संभालते हो, यही आपकी महानता को बताती है."

गिल ने आगे कहा, "जिस हिसाब से उन्होंने पिछली सीरीज खेली है, वो ड्रा करके आए हैं. किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है जब वह एशिया में आकर खेलते है और वो अच्छा कर रहे हैं. इसलिए वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन हैं, ये अच्छी सीरीज होगी."

भारत और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

भारत: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका: डेवाल्ड ब्रेविस, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, ज़ुबूर हमजा, एडन मार्क्रम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, विलेम मुल्‍दर, कैइल वेरेन्ने (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कगिसो रबाडा, केशव महाराज, साइमन हार्मर.