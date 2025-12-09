एक्सप्लोरर
IND vs SA 1st T20: कटक में भारत पर कहर बनकर टूटे Lungi Ngidi, अकेले तोड़ दी टीम इंडिया की कमर
IND vs SA 1st T20: भारत के खिलाफ पहले टी20 में लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को आउट किया. इसके बाद उन्होंने सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का विकेट लिया.
लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ कटक में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट लिया. इसके बाद उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) को भी सस्ते में पवेलियन भेजा. तिलक वर्मा अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन अपने तीसरे ओवर में उन्होंने तिलक को भी चलता किया.
लुंगी एनगिडी ने अपने पहले 3 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसने भारत के टॉप आर्डर की कमर तोड़ दी.
