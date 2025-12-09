हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 1st T20: कटक में भारत पर कहर बनकर टूटे Lungi Ngidi, अकेले तोड़ दी टीम इंडिया की कमर

IND vs SA 1st T20: कटक में भारत पर कहर बनकर टूटे Lungi Ngidi, अकेले तोड़ दी टीम इंडिया की कमर

IND vs SA 1st T20: भारत के खिलाफ पहले टी20 में लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को आउट किया. इसके बाद उन्होंने सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का विकेट लिया.

By : शिवम | Updated at : 09 Dec 2025 08:12 PM (IST)
लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ कटक में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट लिया. इसके बाद उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) को भी सस्ते में पवेलियन भेजा. तिलक वर्मा अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन अपने तीसरे ओवर में उन्होंने तिलक को भी चलता किया.

लुंगी एनगिडी ने अपने पहले 3 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसने भारत के टॉप आर्डर की कमर तोड़ दी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 09 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Lungi Ngidi India Vs South Africa 1st T20 Tilak Varma IND Vs SA 1st T20 SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL
