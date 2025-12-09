लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ कटक में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पहले ही ओवर में शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट लिया. इसके बाद उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) को भी सस्ते में पवेलियन भेजा. तिलक वर्मा अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन अपने तीसरे ओवर में उन्होंने तिलक को भी चलता किया.

लुंगी एनगिडी ने अपने पहले 3 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसने भारत के टॉप आर्डर की कमर तोड़ दी.