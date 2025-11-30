Watch: 'चल चल निकल...', हर्षित राणा ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दी गाली? रांची वनडे का वीडियो वायरल
IND vs SA 1st ODI: हर्षित राणा ने डेवाल्ड ब्रेविस के विकेट को अग्रेशन के साथ सेलिब्रेट किया. हर्षित ने इस मुकाबले में अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी.
हर्षित राणा ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के टॉप आर्डर की कमर तोड़ दी, उन्होंने अपने पहले और मैच के दूसरे ओवर में रयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक के रूप में 2 बड़े विकेट लिए. उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर रिकेल्टन (0) को बोल्ड किया, इसके बाद एक शानदार गेंद पर उन्होंने डी कॉक को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गुस्से में डेवाल्ड ब्रेविस के विकेट के बाद देखा गया.
हर्षित राणा को डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट लेने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए. हर्षित के इस विकेट पर सेलिब्रेशन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ब्रेविस पर हर्षित राणा को क्यों आया गुस्सा?
डेवाल्ड ब्रेविस ने रांची में 28 गेंदों में 37 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके जड़े. हर्षित राणा द्वारा डाली गई 22वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेविस ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन वह बॉउंड्री पर ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा कैच आउट हुए. जिसके बाद हर्षित को गुस्सा आया. हर्षित के इससे पिछले ओवर में ब्रेविस ने 'नो लुक' छक्का मारा था, शायद हर्षित का गुस्सा तब बढ़ गया होगा. हालांकि कहना मुश्किल है कि क्या छक्का लगाने के बाद ब्रेविस ने भी कुछ कहा था, जिससे हर्षित गुस्सा हुए.
Dewald Brevis catch taken by Rutu.#RuturajGaikwad #DewaldBrevis#INDvSA pic.twitter.com/kNl5ntQSd3— Eeshwar Reddy (@EeshwarReddyG) November 30, 2025
टीम इंडिया ने बनाए 349 रन
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट पर 349 रन बनाए. विराट कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 11 चौके जड़े.
रोहित शर्मा ने 57 रनों की ऐतिहसिक पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के जड़े. उन्होंने शाहिद अफरीदी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, अब रोहित वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के (352) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रांची में कप्तान केएल राहुल (60) ने भी अर्धशतक जड़ा.
