हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की No Handshake नीति बरकरार, अंडर-19 एशिया कप में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

भारत की No Handshake नीति बरकरार, अंडर-19 एशिया कप में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025: सीनियर टीम की राह पर चलते हुए भारत की अंडर-19 टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 90 रनों से जीत दर्ज की.

By : शिवम | Updated at : 14 Dec 2025 08:25 PM (IST)
भारत की अंडर-19 टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. दोनों टीमें आज अंडर-19 एशिया कप में आमने सामने हुई थी, जिसमें भारत ने 90 रनों से शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रनों पर ढेर हो गई. टॉस पर भी आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने इसी साल हुए एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. सूर्या ने टॉस पर भी हाथ नहीं मिलाया और न ही मैच खत्म होने के बाद अन्य खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया. इस पर काफी विवाद भी हुआ था. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना फाइनल समेत 3 बार हुआ था, तीनों बार भारत की 'नो हैंडशेक' पालिसी जारी रही थी, इसी राह पर अंडर-19 टीम भी चली.

भारत के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया पाकिस्तान से हाथ

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के बाद भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसफ को अनदेखा किया. मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस मैच से पहले आईसीसी ने भारत से नो हैंडशेक पालिसी छोड़ने का अनुरोध किया था. आईसीसी ने ये मांग रखते हुए ये भी साफ किया था कि अंतिम फैसला बीसीसीआई का होगा, अगर वह इसे जारी रखना चाहता है तो मैच रेफरी को पहले से बताना होगा.

कनिष्क चौहान को मिला POTM अवार्ड

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 5 रन बना पाए. आरोन वर्गीज ने 85 रनों की शानदार पारी खेली, कनिष्क चौहान ने 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. कनिष्क ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 10 ओवरों में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने ये मुकाबला 90 रनों से जीत लिया.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Dec 2025 08:25 PM (IST)
India Vs Pakistan India U19 Ind Vs Pak U19 Under 19 Asia Cup Ayush Mhatre
