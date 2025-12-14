भारत की अंडर-19 टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. दोनों टीमें आज अंडर-19 एशिया कप में आमने सामने हुई थी, जिसमें भारत ने 90 रनों से शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रनों पर ढेर हो गई. टॉस पर भी आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने इसी साल हुए एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. सूर्या ने टॉस पर भी हाथ नहीं मिलाया और न ही मैच खत्म होने के बाद अन्य खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया. इस पर काफी विवाद भी हुआ था. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना फाइनल समेत 3 बार हुआ था, तीनों बार भारत की 'नो हैंडशेक' पालिसी जारी रही थी, इसी राह पर अंडर-19 टीम भी चली.

भारत के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया पाकिस्तान से हाथ

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के बाद भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसफ को अनदेखा किया. मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस मैच से पहले आईसीसी ने भारत से नो हैंडशेक पालिसी छोड़ने का अनुरोध किया था. आईसीसी ने ये मांग रखते हुए ये भी साफ किया था कि अंतिम फैसला बीसीसीआई का होगा, अगर वह इसे जारी रखना चाहता है तो मैच रेफरी को पहले से बताना होगा.

With a dominant performance, India U19 register a huge win and qualify for the semis with a game to spare 🇮🇳#DPWorldMensU19AsiaCup2025 #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/DXvCciPJEq — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 14, 2025

कनिष्क चौहान को मिला POTM अवार्ड

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 5 रन बना पाए. आरोन वर्गीज ने 85 रनों की शानदार पारी खेली, कनिष्क चौहान ने 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. कनिष्क ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 10 ओवरों में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने ये मुकाबला 90 रनों से जीत लिया.