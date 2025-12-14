हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK U19: ऑलराउंडर हैं वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तान को गेंद से दिया गहरा जख्म; कप्तान का विकेट लेकर किया जोरदार सेलिब्रेशन

IND vs PAK U19: ऑलराउंडर हैं वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तान को गेंद से दिया गहरा जख्म; कप्तान का विकेट लेकर किया जोरदार सेलिब्रेशन

IND vs PAK U19: अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान को गहरा दर्द दिया.

By : शिवम | Updated at : 14 Dec 2025 06:36 PM (IST)
अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम 240 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए. पिछले मैच में 171 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले वैभव पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 5 रन बना पाए. हालांकि उन्होंने गेंद से पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसफ का बड़ा विकेट लिया.

पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन बनाने थे, तब लगा था कि कहीं भारत ये मैच हार न जाए. पाकिस्तान की सलामी जोड़ी उस्मान खान और समीर मिन्हास ने धीमी शुरुआत की, लेकिन वह इसे बड़ी नहीं कर पाए. पिछले मैच में 177 रन बनाने वाले मिन्हास भारत के खिलाफ 9 रन बनाकर आउट हो गए. 30 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसफ और हुजैफा अहसान के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, जिसे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़कर टीम इंडिया को वापसी करवाई.

वैभव सूर्यवंशी का सेलिब्रेशन अंदाज वायरल

फरहान यूसफ और हुजैफा अहसान के बीच 5वें विकेट के लिए साझेदारी अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी, दोनों अच्छी लय में नजर आ रहे थे. इस साझेदारी को भारत का कोई मुख्य गेंदबाज नहीं तोड़ पाया, बल्कि इसे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा. कप्तान आयुष म्हात्रे ने 24वां ओवर वैभव को थमाया, इसमें उन्होंने फरहान यूसफ को कैच आउट कराया. यूसफ और अहसान ने 47 रनों की साझेदारी की थी.

150 पर ढेर हुई पाकिस्तान टीम

इस जोड़ी के टूटने के बाद हुजैफा अहसान ने तो अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरा कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया. हुजैफा ने 83 गेंदों में 2 छक्के, 9 चौकों की मदद से 70 रन बनाए. पाकिस्तान अंडर-19 टीम के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. पाकिस्तान 150 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारतीय अंडर-19 टीम ने ये मुकाबला 90 रनों से जीत लिया.

भारत के लिए दीपेश डेवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट लिए. किशन कुमार सिंह ने 2 विकेट चटकाए. वैभव सूर्यवंशी और खिलन पटेल ने 1-1 विकेट लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Dec 2025 06:36 PM (IST)
India Vs Pakistan India U19 Ind Vs Pak U19 U19 Asia Cup Vaibhav Suryavanshi
