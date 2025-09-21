एशिया कप के 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) का दूसरा चरण, यानी सुपर-4 राउंड शुरू हो गया है. आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पिछले रविवार को ग्रुप स्टेज में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने सलमान अली आगा की टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. हालांकि ये एक नया और महत्वपूर्ण मुकाबला है, और टीम इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती. जानिए इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री में आप कहां देख सकते हैं.

ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान समेत तीन टीमों को हराया था, जबकि पाकिस्तान सिर्फ भारत से हारी थी, लेकिन चिंता की बात ये है कि पिछले मुकाबले में ओमान जैसी छोटी टीम ने भी भारत को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि टीम इंडिया उसमें पूरी क्षमता के साथ नहीं खेली थी. दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था. पूरी संभावना है कि दोनों आज महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलेंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण किन चैनल पर होगा?

एशिया कप 2025 का ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. निम्न चैनलों पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण होगा.

सोनी स्पोर्ट्स 1

सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)

सोनी स्पोर्ट्स 4

सोनी स्पोर्ट्स 5

किस ऐप पर देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

सोनी लिव ऐप पर भारत पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. फैनकोड ऐप पर भी मैच को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, इस मैच के पास की कीमत 49 रुपये हैं.

फ्री में कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

प्लेस्टोर पर CRICFy TV ऐप उपलब्ध है, इस ऐप पर एशिया कप 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो रही है और इसके लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. हालांकि, पहले आप इस एप के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. इसके आलावा भारत के मैचों का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर भी हो रहा है. आप टीवी और मोबाइल दोनों जगह फ्री में इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

टी20 में भारत और पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 14

भारत ने जीते- 11

पाकिस्तान ने जीते-3

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. 2 बार पाकिस्तान और 2 बार भारत ने जीत दर्ज की है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.