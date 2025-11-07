आज टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा. हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में दोनों टीमें आज आमने-सामने होंगी. जहां एक ओर टीम इंडिया कमान दिनेश कार्तिक संभाल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब्बास अफरीदी पाकिस्तान की अगुवाई कर रहे हैं.भारत बनाम पाकिस्तान का यह मैच आज दोपहर एक बजकर पांच मिनट से शुरू होगी. आइए आपको बताते हैं इस मैच से जुड़ी हर डिटेल

टूर्नामेंट में कुल 12 दावेदार

इस टूर्नामेंट में कुल 12 दावेदार हैं जिनको चार-चार के समूहों में बांटा गया है. हर ग्रुप से केवल टॉप दो टीमें ही एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ेंगी. यह सभी मैच पांच-पांच ओवर्स के खेले जा रहे हैं. पांच ओवरों का प्रारूप भले ही छोटा लगे, लेकिन हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा लुभाने में कामयाब रहता है. दिनेश कार्तिक से पहले रॉबिन उथप्पा ने भारत की कमान संभाली थी और तब मनोज तिवारी और स्टुअर्ट बिन्नी ने भी यह टूर्नामेंट खेला था. इस बार बिन्नी और उथप्पा ने टीम में वापसी की है और वे दिनेश कार्तिक के नेतृत्व में खेल रहे हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन जिनका पहले खेलना तय था, घुटने की सर्जरी के कारण बाहर हो गए हैं.

भारत में हांगकांग सिक्सेस 2025 का सीधा प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत में हांगकांग सिक्सेस 2025 का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.फैंस टीवी पर सभी मैच देखने के लिए सोनी के स्पोर्ट्स चैनल देख सकते हैं.

भारत में हांगकांग सिक्सेस 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

भारत में हांगकांग सिक्सेस 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड एप्प पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं

पाकिस्तान: मुहम्मद शहजाद, माज़ सदाकत, अब्दुल समद, ख्वाजा नफ़े, साद मसूद, शाहिद अजीज, अब्बास अफरीदी

भारत: दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा, भरत चिपली, शाहबाज़ नदीम, प्रियांक पांचाल, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन