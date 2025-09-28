एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए हैं. पाक टीम ने अपने सारे 10 विकेट मात्र 62 रनों के भीतर गंवा दिए. पावरप्ले समाप्त होने के बाद भारतीय स्पिनरों ने मायाजाल बुनते हुए 8 विकेट चटका डाले. पारी में 2 विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिए. 'गन सेलिब्रेशन' के लिए मशहूर हुए साहिबजादा फरहान ने फाइनल में 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए.

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. शुरुआत में साहिबजादा फरहान और फखर जमान की दमदार शुरुआत को देख ऐसा लगा जैसे टीम इंडिया ने गलत फैसला ले लिया है. 8वें ओवर तक फरहान और जमान करीब 9 के रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे. मगर जैसे ही 84 के स्कोर पर फरहान का विकेट गिरा, तभी से पाक टीम का विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया.

धड़ाधड़ गिरते चले गए विकेट

एक समय पर पाकिस्तान एक विकेट के नुकसान पर 113 रन बना चुका था. अगले 33 रनों के भीतर पाक टीम ने बाकी 9 विकेट गंवा दिए थे. आलम यह रहा कि साहिबजादा फरहान, फखर जमान और सैम अयूब के अलावा कोई पाक बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाया. कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की पूरी टीम 62 रनों के भीतर ऑलआउट हो गई. मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी और फाहीम अशरफ तो खाता भी नहीं खोल पाए.

कुलदीप यादव का खौफ

कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन-अप में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि सारे बल्लेबाज उनकी गेंदों को बहुत संभल-संभल कर खेल रहे थे. कुलदीप ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. अपने आखिरी 2 ओवरों में तो कुलदीप ने सिर्फ 7 रन दिए.

पाकिस्तानी बल्लेबाजी की तबाही वहां से शुरू हुई, जब वरुण चक्रवर्ती ने साहिबजादा फरहान को 57 के स्कोर पर आउट किया. चक्रवर्ती ने मैच में 2 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने भी दो-दो विकेट लिए.

