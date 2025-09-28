हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा, पाकिस्तान के कप्तान ने दिया बयान, भारत भी तैयार

IND vs PAK Final: एशिया कप के फाइनल में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ वही आक्रामक रवैया अपनाएगी, जैसा पिछले मैच में देखने को मिला? कप्तान के बयान से साफ है कि एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा होगा.

By : शिवम | Updated at : 28 Sep 2025 04:13 PM (IST)
आज एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सलमान अली आगा ने मैच से पहले जो बयान दिया, उससे साफ है कि एक बार फिर दोनों प्लेयर्स के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. पिछले मैच के बाद हारिस रउफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने फटकार लगाई थी, बावजूद सलमान अली आगा ने फाइनल में इस तरह की किसी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया.

मुकाबले से पहले सलमान अली आगा से पूछा गया कि पिछले दोनों मुकाबलों में विवाद देखने को मिला तो क्या फाइनल में टीम की आक्रामकता को नियंत्रित करने का कोई इरादा है? इस पर सलमान ने कहा कि तेज गेंदबाजों को इसे (आक्रामकता) दिखाने की जरुरत होती है, इस वजह से उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का तो सवाल ही नहीं उठता.

सुपर-4 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाकर गन सेलिब्रेशन किया था. हारिस रउफ ने इस मैच में 6-0 का इशारा किया था, इसका आलावा रउफ प्लेन उड़ाने और उसे गिराने की हाथ से एक्टिंग कर रहे थे. आईसीसी ने इसको लेकर उन पर सख्त करवाई की, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बयान दिया है उससे साफ है कि आज फाइनल में भी कुछ और विवाद देखने को मिल सकते हैं.

आज भी नहीं होगा हैंडशेक

इसकी शुरुआत हुई ग्रुप स्टेज के मुकाबले से, जहां सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. सुपर-4 में भी ऐसा ही हुआ, और आज फाइनल में भी पूरी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में हैंडशेक नहीं होगा.

खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन पर नजर

पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तब खिलाड़ियों के बीच सेलिब्रेशन को लेकर भी विवाद हुआ था, आईसीसी ने फटकार भी लगाई. आईसीसी ने साहिबजादा और रउफ के ऊपर जुर्माना लगाया. उस मैच की तरह आज भी खिलाड़ियों में स्लेजिंग होने की संभावना है. स्टेज बड़ा है और बात खिताब की है इसलिए हारने की स्थिति वाली टीम ज्यादा आक्रामक नजर आ सकती है. हालांकि पिछले मुकाबलों को देखते हुए इस बार आईसीसी अधिक सतर्क रहेगी, अगर खिलाड़ी जरुरत से ज्यादा भड़काऊ और गलत व्यवहार करता है तो उस पर सख्त कार्यवाई हो सकती है.

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान भी हो सकता है ड्रामा

एशिया कप 2025 जीतने वाली टीम को ट्रॉफी एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी सौपेंगे, ऐसे में फाइनल खत्म होने के बाद भी ड्रामा देखने को मिल सकता है. सिर्फ जीतने वाली टीम नहीं बल्कि हारने वाली टीम भी एसीसी अध्यक्ष से हाथ मिलाती है, ये आम बात है लेकिन हो सकता है कि भारत के प्लेयर्स इससे भी इनकार कर दें, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अध्यक्ष ने कई भड़काऊ बयान दिए हैं.

अंपायरिंग को लेकर भी हो सकता है विवाद

पाकिस्तान समर्थक रेफ़री से लेकर अंपायर तक पर उंगली उठा चुके हैं, खुद पीसीबी भारत के खिलाफ हैंडशेक विवाद का दोषी मैच रेफरी को मान रहा है. ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में अंपायर कुछ विवादास्पद फैसले दे सकते हैं, जो किसी एक टीम को बुरा लगे. आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 फाइनल में भी अंपायर के कई फैसले सुर्ख़ियों में रह सकते हैं.

Published at : 28 Sep 2025 04:13 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Asia Cup IND Vs PAK Final INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Asia Cup 2025 Final
