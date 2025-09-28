भारत और पाकिस्तान जब भी आपस में भिड़ती है तो एक अलग ही रोमांच होता है, आज तो स्टेज भी बड़ा है और लड़ाई खिताब के लिए है. इसलिए एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है. टीम इंडिया इस संस्करण में दो बार पाकिस्तान को हरा चुकी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता.

भारत और पाकिस्तान टी20 में 15 बार आमने सामने हुई है, इसमें टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी रहा. भारत ने 12 और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं. दुबई में दोनों टीमें 5 बार एक दूसरे के खिलाफ खेली, 3 बार टीम इंडिया और 2 बार पाक जीती है.

फाइनल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी!

सिमित ओवरों के टूर्नामेंट में अभी तक 5 बार हुआ है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ी हों, इसमें पाकिस्तान 3 बार और टीम इंडिया 2 बार जीती है. लेकिन आज की पाकिस्तान टीम भारत के मुकाबले काफी पिछड़ी हुई नजर आती है.

एशिया कप फाइनल मैच की डिटेल

तारीख- 28 सितंबर, 2025 (रविवार)

28 सितंबर, 2025 (रविवार) वेन्यू- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम समय- रात 8 बजे से (भारत के समयनुसार).

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच का लाइव प्रसारण किन चैनलों पर होगा?

एशिया कप 2025 का ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. निम्न चैनलों पर भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच का लाइव प्रसारण होगा.

सोनी स्पोर्ट्स 1

सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)

सोनी स्पोर्ट्स 4

सोनी स्पोर्ट्स 5

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों के आलावा एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर भी होगा.

किस ऐप पर देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

सोनी लिव ऐप पर भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. लेकिन इसके लिए आपके पास ऐप का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. फैनकोड ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इस मैच के पास की कीमत 49 रुपये हैं.

फ्री में कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

CRICFy TV ऐप प्लेस्टोर पर उपलब्ध है, इस ऐप पर एशिया कप 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो रही है और इसके लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. हालांकि, पहले आप इस ऐप के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें.