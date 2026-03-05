हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनो के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर

IND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनो के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर

 IND vs ENG टी20 सेमीफाइनल से पहले आंकड़े बता रहे हैं कि जब भी दोनो टीमों ने 200 का आंकडा पार किया है, मैच यादगार बना है. वानखेड़े में भारत का 247 रन का धमाका अब भी सबसे बड़ा स्कोर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 06:22 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG T-20 Worldcup Semifinal: टी20 क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टक्कर हमेशा हाई स्कोरिंग रही है. अब दोनों टीमें 5 मार्च 2026 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. ऐसे में पुराने रिकॉर्ड फिर चर्चा में हैं, खासकर दोनों टीमों के बीच बने सबसे बड़े स्कोर.

 दोनो टीमों के बीच बने हाईएस्ट स्कोर

भारत का इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 247/9 है, जो 2 फरवरी 2025 को वानखेड़े में ही बना था. उस मुकाबले में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 12.35 की रन रेट से रन बनाए और मैच अपने नाम किया था. यह स्कोर बताता है कि मुंबई का मैदान बड़े शॉट्स के लिए कितना मुफीद है.

इससे पहले भारत ने 2021 में अहमदाबाद में 224/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. वहीं 2007 के टी20 विश्व कप में डरबन में 218/4 रन बनाकर भी भारत ने इंग्लैंड को हराया था. 2017 में बेंगलुरु में भारत का  202/6 का स्कोर भी जीत दिलाने के लिए काफी रहा. साफ है कि जब भी भारत ने 200 का आंकड़ा पार किया, जीत उसके नाम रही है.

इंग्लैंड भी पीछे नहीं है. 2022 में नॉटिंघम में इंग्लैंड ने 215/7 रन बनाकर भारत को हराया था. उस मैच में इंग्लिश बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया था और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया था.

वानखेड़े में फिर होगा रनफेस्ट?

वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण यहां चौके-छक्कों की बरसात होती है. ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार फिर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है.

टीम इंडिया की शुरुआती बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में खराब फॉर्म में है. अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देता है, तो मिडिल ऑर्डर बड़े स्कोर की नींव मजबूत कर सकता है. दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है, इसलिए मुकाबला कांटे का रहने वाला है.

Published at : 05 Mar 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
T20I Record IND VS ENG T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनो के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर
IND vs ENG: टी20 में भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जानिए दोनों के बीच बने रिकॉर्डतोड़ हाईएस्ट स्कोर
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
क्रिकेट
IND vs ENG T20I Record: किस टीम के खिलाड़ी ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के? भारत vs इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले टॉप 5  आक्रामक बल्लेबाजों की लिस्ट देखिए
किस टीम के खिलाड़ी ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के? भारत vs इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले टॉप 5  आक्रामक बल्लेबाजों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
Finn Allen Century: 33 गेंद में शतक जड़ फिन एलन ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
33 गेंद में शतक जड़ फिन एलन ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget