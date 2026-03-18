आईपीएल से पहले अर्जुन तेंदुलकर का खतरनाक फॉर्म! नेट्स सेशन में फेंके जसप्रीत बुमराह जैसे यॉर्कर

Arjun Tendulkar Sweating It Out Before The IPL 2026: ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के लिए आईपीएल 2026 एक नई शुरुआत लेकर आया है. मुंबई इंडियंस के साथ सालों तक जुड़े रहने के बाद इस सीजन में अर्जुन लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में खेलते नजर आएंगे. नवंबर 2025 में हुए एक ट्रेड डील के तहत लखनऊ ने अर्जुन को उनकी मौजूदा फीस 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. अब अर्जुन लखनऊ के ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है.

जसप्रीत बुमराह जैसी यॉर्कर फेंकते नजर आए अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्रेनिंग सेशन में शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं. इस दौरान अर्जुन खतरनाक यॉर्कर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं. जहां वे स्टंप के आगे रखे जूतों को रखकर अपना निशाना साध रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर ऐसी यॉर्कर जसप्रीत बुमराह को मारते हुए देखा जाता है. अब आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले अर्जुन बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं.

आईपीएल 2026 में लखनऊ के लिए खेलेंगे अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल का सफर साल 2021 में शुरू हुआ था, जब उन्हें मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस पर ऑक्शन में खरीदा था. हालांकि, उन्हें शुरुआत के दो सालों में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. अर्जुन का आधिकारिक डेब्यू साल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुआ और अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 3 विकेट चटकाए थे. उनका पहला आईपीएल विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार का बना था. अब आईपीएल 2026 में अर्जुन लखनऊ के लिए खेलते नजर आएंगे.

अर्जुन निभाएंगे ऑलराउंडर की भूमिका

अर्जुन तेंदुलकर ने एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज के रूप में घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है. उन्होंने गोवा के लिए खेलते हुए अपने डेब्यू रणजी मैच में ही शानदार शतक (120 रन) जड़कर अपने पिता के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. हाल ही में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है, जो उनकी बेहतर होती गेंदबाजी का प्रमाण है.

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