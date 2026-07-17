रोहित का आखिरी मैच! खूंखार बॉलर को मिलेगा मौका! तीसरे ODI के लिए टीम इंडिया की संभावित XI

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित का आखिरी मैच! खूंखार बॉलर लेगा चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह! आखिरी ODI के लिए टीम इंडिया की संभावित XI

रोहित का आखिरी मैच! खूंखार बॉलर लेगा चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह! आखिरी ODI के लिए टीम इंडिया की संभावित XI

IND vs ENG 3rd ODI Playing 11 Prediction: भारत और इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. जानिए टीम इंडिया आखिरी वनडे में किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 08:26 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज 2 मैचों के बाद एक-एक की बराबरी पर है. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. साल 2018 के बाद इंग्लैंड ने कभी भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में नहीं हराया है. अंग्रेज टीम 8 साल से चले आ रहे इस ट्रॉफी जीत के सूखे का अंत करना चाहेगी, दूसरी ओर भारतीय टीम ना केवल इस जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी बल्कि 2026 यूके टूर को यादगार जीत के साथ अलविदा कहना चाहेगी.

खबर है कि यह रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार लॉर्ड्स मैदान पर रोहित अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर चोट के चलते आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं. यह भी सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा?

आखिरकार कुलदीप को मिलेगा चांस!

वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया को अवश्य ही दूसरे स्पिनर की आवश्यकता होगी. स्क्वाड में कुलदीप यादव ही स्पिन गेंदबाजी आखिरी विकल्प बचे हैं, इसलिए उन्हें तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना लगभग तय है. वह अलग दृष्टिकोण होगा, यदि टीम इंडिया मैनेजमेंट 4 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर की रणनीति अपनाए.

दूसरी ओर केएल राहुल बीमार होने के चलते दूसरा वनडे नहीं खेल पाए थे, उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिला था. राहुल स्वस्थ होते हैं तो ईशान को वापस बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल/ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Playing 11 IND Vs ENG 3rd ODI Rohit SHarma IND VS ENG
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