हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल

IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल

ब्रिस्टल में टीम इंडिया आज तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारी है. इस मैदान पर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा शतक लगा चुके हैं. अब सभी की नजर नए बल्लेबाजी हीरो पर रहेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान से भारतीय क्रिकेट की कई यादगार जीत जुड़ी हुई हैं. सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया आज तक यहां कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं हारी है.

भारत ने ब्रिस्टल में अब तक कुल चार मैच खेले हैं. इनमें तीन वनडे और एक टी20 शामिल है. चारों मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की. यही रिकॉर्ड आज टीम इंडिया का आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है.

इस मैदान पर खूब चले हैं भारतीय बल्ले

ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है. यहां भारत की ओर से अब तक चार अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा एक 99 रन की यादगार पारी भी देखने को मिली है.

ये भी पढ़े- IND Vs ZIM T20 Series 2026: IPL 2026 के चार मैच में 0 विकेट, जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में किया गया शामिल, कौन है ये गेंदबाज?

1999 में सचिन और द्रविड़ ने मचाया था धमाल

ब्रिस्टल में भारत का पहला मुकाबला 1999 विश्व कप के दौरान केन्या के खिलाफ हुआ था. उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 140 रन बनाए थे. राहुल द्रविड़ ने नाबाद 104 रन की पारी खेली थी. दोनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 94 रन से जीत दर्ज की.

2002 में फिर चमके सचिन

नेटवेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी सचिन तेंदुलकर ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 113 रन बनाए और भारत ने 304 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. आखिर में भारतीय टीम ने यह मुकाबला 63 रन से अपने नाम किया.

2007 में शतक से चूके सचिन

इंग्लैंड दौरे पर खेले गए वनडे में सचिन तेंदुलकर ने 99 रन की शानदार पारी खेली. वह सिर्फ एक रन से शतक नहीं बना सके. राहुल द्रविड़ ने भी नाबाद 92 रन बनाए. भारत ने यह मुकाबला नौ रन से जीता.

2018 में रोहित ने किया कमाल

ब्रिस्टल में भारत का अब तक का एकमात्र टी20 मुकाबला 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था. इंग्लैंड ने 198 रन बनाए थे. जवाब में रोहित शर्मा ने नाबाद शतक जड़ते हुए भारत को सिर्फ 18.4 ओवर में यादगार जीत दिलाई.

आज किसके बल्ले से निकलेगी बड़ी पारी

ब्रिस्टल का इतिहास भारतीय बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है. सचिन तेंदुलकर. राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इस मैदान पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं. अब सवाल यह है कि क्या आज कोई नया भारतीय बल्लेबाज इसी मैदान पर शतक लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा.

सभी की नजर इस मुकाबले पर

भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ सीरीज में बने रहने का मौका नहीं है. यह उस शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का भी अवसर है जो पिछले 27 साल से कायम है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिस्टल में आज नया हीरो कौन बनता है.

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उतरेंगे मैदान पर? जानिए कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20

Published at : 09 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Rohit SHarma RAHUL DRAVID IND VS ENG BRISTOL CRICKET STADIUM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल
IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल
क्रिकेट
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20 Playing 11: क्या आज खेलेंगे संजू सैमसन, उपकप्तान तिलक वर्मा की होगी छुट्टी? चौथे T20 की संभावित प्लेइंग XI
क्या आज खेलेंगे संजू सैमसन, उपकप्तान तिलक वर्मा की होगी छुट्टी? चौथे T20 की संभावित प्लेइंग XI
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतना पड़ा महंगा, ICC ने लगाया जुर्माना, WTC में भी हुआ नुकसान
वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतना पड़ा महंगा, ICC ने लगाया जुर्माना, WTC में भी हुआ नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rain Today LIVE Updates: महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 की मौत, दिल्ली-NCR के लिए मानसूनी बारिश बनी आफत
LIVE: महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 की मौत, दिल्ली-NCR के लिए मानसूनी बारिश बनी आफत
बिहार
बांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार
बांकीपुर में जबरदस्त हुआ चुनावी मुकाबला, पशुपति पारस की पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार
क्रिकेट
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
रणनीति में फॉल्ट, अंधकार में जा रही है टीम इंडिया; लगातार हार से भड़के पूर्व क्रिकेटर
साउथ सिनेमा
Peddi Worldwide Closing Collection: 'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
'पेद्दी' का दुनियाभर में थिएट्रिकल रन हुआ खत्म, छप्परफाड़ कमाई के साथ बना दिये इतने तगड़े रिकॉर्ड
विश्व
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
विश्व
Explained: अमेरिकी चुनाव 2028 की तस्वीर साफ! मार्को रूबियो को पछाड़कर ट्रंप के उत्तराधिकारी बने जेडी वेंस, 7 बड़े संकेत
अमेरिकी चुनाव की तस्वीर साफ! ट्रंप के उत्तराधिकारी बने जेडी वेंस, कैसे मार्को रूबियो को पछाड़ा?
विश्व
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
फैशन
Rashmika Mandanna Saree Look: 1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?
1.68 लाख की साड़ी में रश्मिका का शाही अंदाज! क्या आपने देखा ये नया अवतार?
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget