भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान से भारतीय क्रिकेट की कई यादगार जीत जुड़ी हुई हैं. सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया आज तक यहां कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं हारी है.

भारत ने ब्रिस्टल में अब तक कुल चार मैच खेले हैं. इनमें तीन वनडे और एक टी20 शामिल है. चारों मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की. यही रिकॉर्ड आज टीम इंडिया का आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है.

इस मैदान पर खूब चले हैं भारतीय बल्ले

ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है. यहां भारत की ओर से अब तक चार अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा एक 99 रन की यादगार पारी भी देखने को मिली है.

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1999 में सचिन और द्रविड़ ने मचाया था धमाल

ब्रिस्टल में भारत का पहला मुकाबला 1999 विश्व कप के दौरान केन्या के खिलाफ हुआ था. उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 140 रन बनाए थे. राहुल द्रविड़ ने नाबाद 104 रन की पारी खेली थी. दोनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 94 रन से जीत दर्ज की.

2002 में फिर चमके सचिन

नेटवेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी सचिन तेंदुलकर ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 113 रन बनाए और भारत ने 304 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. आखिर में भारतीय टीम ने यह मुकाबला 63 रन से अपने नाम किया.

2007 में शतक से चूके सचिन

इंग्लैंड दौरे पर खेले गए वनडे में सचिन तेंदुलकर ने 99 रन की शानदार पारी खेली. वह सिर्फ एक रन से शतक नहीं बना सके. राहुल द्रविड़ ने भी नाबाद 92 रन बनाए. भारत ने यह मुकाबला नौ रन से जीता.

2018 में रोहित ने किया कमाल

ब्रिस्टल में भारत का अब तक का एकमात्र टी20 मुकाबला 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था. इंग्लैंड ने 198 रन बनाए थे. जवाब में रोहित शर्मा ने नाबाद शतक जड़ते हुए भारत को सिर्फ 18.4 ओवर में यादगार जीत दिलाई.

आज किसके बल्ले से निकलेगी बड़ी पारी

ब्रिस्टल का इतिहास भारतीय बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है. सचिन तेंदुलकर. राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इस मैदान पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं. अब सवाल यह है कि क्या आज कोई नया भारतीय बल्लेबाज इसी मैदान पर शतक लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा.

सभी की नजर इस मुकाबले पर

भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ सीरीज में बने रहने का मौका नहीं है. यह उस शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का भी अवसर है जो पिछले 27 साल से कायम है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिस्टल में आज नया हीरो कौन बनता है.

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