भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच मैदान पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. आईपीएल में एक ही टीम से खेलने वाले दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं. वैभव ने लगातार दूसरे मैच में आर्चर की गेंद पर छक्का लगाया. लेकिन इंग्लिश गेंदबाज ने 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद पर उन्हें आउट कर हिसाब बराबर कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के बाद से ही वैभव सूर्यवंशी ने निडर बल्लेबाजी का परिचय दिया है. मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में उन्होंने अपने डेब्यू मैच के दौरान जोफ्रा आर्चर की गेंद पर इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का लगाया था. हालांकि वह 10 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे. तीसरे टी20 में भी ट्रेंट ब्रिज पर वैभव ने वही आक्रामक तेवर दिखाए. 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने आर्चर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया. इसके बाद जोश टंग की गेंद पर भी बड़ा छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए.

आर्चर ने 145 kmph की बाउंसर से लिया बदला

वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी. जोफ्रा आर्चर ने 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से शॉर्ट पिच गेंद फेंकी. जिस पर हुक शॉट खेलने की कोशिश में गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई. इस तरह आर्चर ने लगातार दूसरे मैच में छक्का खाने का जवाब विकेट लेकर दिया.

मैच के बाद आर्चर का वैभव के लिए संदेश

इस मुकाबले में आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी के अलावा श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के विकेट भी लिए. 29 रन देकर तीन विकेट लेने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्रेजेंटेशन के दौरान जब वैभव के साथ उनकी टक्कर पर सवाल पूछा गया. तो आर्चर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मुकाबला बराबरी पर है. उन्होंने कहा कि सीरीज में अभी दो मैच बाकी हैं और आखिर में वही जीतेगा जो बेहतर प्रदर्शन करेगा.

यह भी पढ़ें- 2032 ओलंपिक के लिए इजराइल का बड़ा प्लान, क्रिकेट में बीसीसीआई से मांगा सहयोग

इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हराया

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने फिल साल्ट के 70 और सैम करन की नाबाद 41 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने तीन और जोश टंग ने चार विकेट झटके. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली.

यह भी पढ़ें- 5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन