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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC T20 Ranking: टीम इंडिया हारी, लेकिन श्रेयस अय्यर को रैंकिंग में बंपर फायदा; लगाई 425 की छलांग

ICC T20 Ranking: टीम इंडिया हारी, लेकिन श्रेयस अय्यर को रैंकिंग में बंपर फायदा; लगाई 425 की छलांग

ICC T20 Ranking: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है, हालांकि ICC की ताजा रैंकिंग में अय्यर ने लंबी छलांग लगाई है. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती को नुकसान हुआ है.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Jul 2026 07:17 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है. आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसका चौथा मैच आज खेला जाएगा. अब भारत इस सीरीज को जीत नहीं सकता, बस दोनों मैच जीतकर सीरीज बराबर पर खत्म कर सकता है. टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अय्यर को ICC रैंकिंग में फायदा हुआ है. उन्होंने 425 पायदान की बंपर छलांग लगाई है.

आयरलैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर दोनों मैचों में फ्लॉप रहे थे. पहले मैच में उन्होंने 3 और दूसरे में 10 ही रन बनाए. इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज के पहले मैच में श्रेयस ने 68 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि बारिश के कारण ये मैच रद्द हो गया था. दूसरे मुकाबले में कप्तान ने 37 रनों की अहम पारी खेली, हालांकि ये मैच भारत हार गई थी. तीसरे मैच में वह 5 ही रन बना पाए, इस मैच में टीम इंडिया 76 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी.

श्रेयस अय्यर ने लगाई लंबी छलांग

कप्तान बनने से पहले श्रेयस अय्यर 3 साल से टी20 नहीं खेल रहे थे, जिस कारण वह रैंकिंग में बहुत नीचे चले गए थे. अब जब लौटे हैं तो उन्होंने अपनी मौजूदगी टॉप-100 में दर्ज कर ली है. वह 425 पायदान ऊपर आकर 93वें स्थान पर आ गए हैं, उनकी रेटिंग भी 425 है.

यह भी पढ़ें- कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

जैकब बेथेल टॉप-10 में शामिल, सूर्यकुमार यादव बाहर

सूर्यकुमार यादव फिलहाल टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से वह लगातार नीचे जा रहे हैं. अब वह टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. ICC द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में सूर्या टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 8वें से 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के जैकब बेथेल टॉप-10 में शामिल हो गए हैं, उन्होंने 7 पायदान ऊपर छलांग लगाई है और अब 8वें स्थान पर आ गए. 

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन टॉप पर बरकरार है, दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं. टॉप-5 बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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वरुण चक्रवर्ती को नुकसान

स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दोनों मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पिछले मैच में उन्होंने 35 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया. दूसरे टी20 में उन्होंने 1 विकेट लिया था, लेकिन 37 रन भी खर्चे. वरुण ICC टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे से पांचवें नंबर पर आ गए हैं, जसप्रीत बुमराह को भी 2 पायदान का नुकसान हुआ है. वह आठवें नंबर पर आ गए, जो अभी टी20 नहीं खेल रहे हैं. अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पर बने हुए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
ICC Rankings T20 Rankings SHREYAS IYER IND VS ENG Jacob Bethell ICC T20 Ranking Batsman
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