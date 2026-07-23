इंग्लैंड और आयरलैंड के निराशाजनक दौरे के बाद, भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ़ कर दिया है कि वह नहीं चाहते कि उनके खिलाड़ी ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में हार का डर मन में रखें. भारतीय कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम के बाहर लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्हें खुलकर खेलने पर ध्यान देना चाहिए.

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ पहले T20I मैच से पहले अय्यर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उन्हें हार से डरना चाहिए, क्योंकि जब मन में ऐसे विचार होते हैं, तो आप खुद को बचाने के लिए खेलते है. जब यह डर नहीं होता, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं."

उन्होंने कहा, "हमें बाहर लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. हमें वर्तमान में रहना है. हम जितना अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और एक टीम के तौर पर एकजुट होकर खेलेंगे, टीम के लिए उतना ही बेहतर होगा."

इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर भारत के एक भी व्हाइट-बॉल मैच न जीत पाने के बाद अय्यर पर काफ़ी दबाव है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ़ दो मैचों की T20I सीरीज़ में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की सीरीज़ में 0-4 से हार मिली.

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भारत को ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलनी है, जिसकी शुरुआत गुरुवार से होगी. अय्यर ने कहा, "इंग्लैंड में हमारा समय थोड़ा मुश्किल भरा रहा, लेकिन उससे कई अच्छी बातें भी सामने आईं. हमें पता चला कि आगे एक टीम के तौर पर हमें क्या बनाना है और मैदान पर उतरने के बाद हमें किस तरह की सूझ-बूझ, जागरूकता और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता की ज़रूरत है."

अय्यर के लिए नया देश, नई चुनौती

यह अय्यर का ज़िम्बाब्वे का पहला दौरा है और उन्होंने यहां पहले कभी T20I मैच नहीं खेला है. उन्होंने माना कि वहां के हालात के हिसाब से जल्दी ढलना बहुत ज़रूरी होगा. उन्होंने कहा, "हममें से कुछ खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं, इसलिए हम जितनी जल्दी हालात के हिसाब से ढलेंगे, उतने ही अच्छे नतीजे मिलेंगे. यह निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है. हम कल आए, आज प्रैक्टिस है और कल मैच है. लेकिन इसमें मज़ा भी है, और अगर आप ऐसी स्थितियों में अच्छा खेलते हैं, तो आपको निश्चित रूप से खुशी होगी. नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इससे टीम एक-दूसरे के और करीब आई है. हम इस बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं कि आगे एक टीम के तौर पर कैसे खेलना है."

अय्यर ने कहा, ''यह एक शानदार अनुभव है क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता. यह एक चुनौतीपूर्ण दौर है, और आप जितनी जल्दी इससे उबरेंगे, एक टीम के तौर पर उतने ही बेहतर बनेंगे."

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