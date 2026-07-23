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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM 1st T20 Playing 11: मिडिल आर्डर और ऑलराउंडर्स बनीं समस्या, वैभव सूर्यवंशी की होगी वापसी? देखें भारत की संभावित प्लेइंग-XI

IND vs ZIM 1st T20 Playing 11: मिडिल आर्डर और ऑलराउंडर्स बनीं समस्या, वैभव सूर्यवंशी की होगी वापसी? देखें भारत की संभावित प्लेइंग-XI

IND vs ZIM 1st T20 Playing 11: वैभव सूर्यवंशी को 3 मैचों के बाद ड्राप कर दिया गया था, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ आज होने वाले पहले T20 में उनकी वापसी कंफर्म मानी जा रही है. ऑलराउंडर ने टेंशन बढ़ा दी है.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Jul 2026 08:37 AM (IST)
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भारत बनाम जिम्बाब्वे T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है, पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 (भारतीय समयनुसार) बजे से शुरू होगा. वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में वापसी कंफर्म मानी जा रही है, जिन्हें लगातार 3 मौकों के बाद ड्राप कर दिया गया था. वैसे बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों के सिलेक्शन पर सभी की निगाहें होंगी। वैसे टीम इंडिया फेवरेट है, लेकिन जिस तरह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज रही हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है.

भारतीय क्रिकेट टीम लगातार 2 सीरीज हार चुकी है, इससे भी बुरा ये है कि दोनों सीरीज में क्लीन स्वीप हुई है. आयरलैंड ने 2-0 और इंग्लैंड ने 4-0 से हराया. आयरलैंड तो उससे पहले कभी भारत के खिलाफ जीता भी नहीं था, जबकि जिम्बाब्वे 3 बार टी20 में भारत को हरा चुकी है.

कैसी है हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच?

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर नमी रहती है, यहां उछाल देखने को मिलता है. यहां पिच से तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड एनगारवा जैसे तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने मुश्किल खड़ी कर सकते हैं.

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मिडिल आर्डर ने बढ़ाई टेंशन

संजू सैमसन नहीं है, ऐसे में पूरी संभावना है कि अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे. उन्होंने पिछली सीरीज में भी 3 लगातार मैच खेले, हालाँकि उनका बल्ला नहीं चला तो उन्हें ड्राप होना पड़ा था. ईशान किशन तीसरे और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर आएंगे. पांचवें नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे, हालांकि पिछले कुछ मैचों में वह आलोचकों के निशाने पर रहे हैं और इस क्रम में सहज भी नहीं दिखे. तिलक तीसरे नंबर के अच्छे बल्लेबाज हैं. तिलक को ड्राप करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो उपकप्तान हैं.

भारत के लिए मुश्किल ऑलराउंडर्स को लेकर है. शिवम दुबे, हर्ष दुबे और सूर्यांश शेडगे में से किसको खिलाया जाता है? ये देखना दिलचस्प होगा. शिवम पिछले मैचों में फ्लॉप रहे हैं, वह संघर्ष कर रहे हैं और स्विंग और सीम के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पा रहे. हालांकि वह अन्य विकल्पों की तुलना में ज्यादा अनुभवी है. रिंकू सिंह को भी जगह मिल सकती है. इस सीरीज में कोच भी वीवीएस लक्ष्मण हैं, जो शायद 3 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर और 2 ऑलराउंडर के साथ उतर सकते हैं. प्रिंस यादव और मयंक यादव का खेलना तय माना जा रहा है.

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भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
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