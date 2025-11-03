IND vs AUS: अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों में कर दिखाया कमाल, गौतम गंभीर को दिया करारा जवाब!

IND vs AUS: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में मौका मिलते ही अर्शदीप ने कहर बरपा दिया. ये वही गेंदबाज हैं जिन्हें पिछले दो मुकाबलों में कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग इलेवन में जगह नही दी थी. इस बार जैसे ही मौका मिला, अर्शदीप ने अपने प्रदर्शन से सबका जवाब मैदान पर ही दे दिया.

सिर्फ 9 गेंदों में दो विकेट, ऑस्ट्रेलिया सन्न!

होबार्ट में खेले गए इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में भारत को शानदार सफलता दिलाई. उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज ट्रैविस हेड को सिर्फ 4 गेंद खेलने के बाद 6 रन पर आउट कर दिया. इसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने जोश इंगलिस को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया. सिर्फ 9 गेंदों में 2 विकेट, यही था अर्शदीप का जवाब उन सभी को, जो उनके चयन पर सवाल उठा रहे थे.

किफायती गेंदबाजी के साथ झटके तीन विकेट

अर्शदीप ने सिर्फ विकेट ही नहीं झटके, बल्कि बेहद सटीक गेंदबाजी भी की. पावरप्ले में उन्होंने दो ओवर में 5.50 की इकॉनमी के साथ केवल 11 रन ही दिए. पूरा स्पेल खत्म होने तक उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके और भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे. उनकी स्विंग और नियंत्रण देखने लायक था. बल्लेबाज गेंद की दिशा समझ ही नही पाए और बार-बार गलती करते दिखे.

ऑस्ट्रेलिया की पारी और भारत का पलटवार

अर्शदीप के शुरुआती झटकों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए. टीम के लिए टिम डेविड ने शानदार 74 रनों की पारी खेली. वहीं मार्कस स्टोइनिस ने भी 64 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट और शिवम दुबे ने 1 विकेट हासिल किया.

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि गौतम गंभीर की रणनीति में अर्शदीप को अहमियत नही दी जा रही, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद अर्शदीप ने मैदान पर अपने खेल से ही जवाब दे दिया है. उनके शुरुआती ओवरों की धार और विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत है, खासकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए.