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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन 5 खिलाड़ियों का टूटा दिल! आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

इन 5 खिलाड़ियों का टूटा दिल! आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

BCCI ने आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 और इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया. कई ऐसे खिलाड़ी रहे, जो टीम में जगह मिलने के हकदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 06 Jun 2026 07:04 PM (IST)
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BCCI ने शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. भारतीय टीम आयरलैंड में दो मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इन दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. कई ऐसे खिलाड़ी रहे, जो टीम में जगह मिलने के हकदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है. इस लिस्ट में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल से लेकर लगातार दो बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान रजत पाटीदार शामिल हैं. 

1- रजत पाटीदार 

आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 के चैंपियन कप्तान रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. पाटीदार ने आईपीएल के इस सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए. वह तेजी से रन बनाने में माहिर हैं. उम्मीद की जा रही थी कि रजत पाटीदार को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जरूर चुना जाएगा, लेकिन उन्हें 16 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. 

2- रिंकू सिंह 

आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए रिंकू सिंह भले ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे. रिंकू पिछले लंबे वक्त से भारत की टी20 टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. इसके साथ ही वह एशियन गेम्स के लिए भी नहीं चुने गए हैं. उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. 

3- शुभमन गिल 

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में 700 से ज्यादा रन बनाए. 732 रनों के साथ गिल इस सीजन दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. कहा जा रहा था कि अब गिल की टी20 टीम में वापसी होगी, लेकिन उन्हें भारत की टी20 टीम में जगह नहीं मिली है. 

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4- भुवनेश्वर कुमार 

आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 28 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया. भुवी पूरे सीजन नई गेंद से विकेट चटकाते रहे. हर किसी को लग रहा था कि अब भुवनेश्वर की भारत की टी20 टीम में वापसी होगी, लेकिन भुवी को नजरअंदाज कर दिया गया है. 

5- सूर्यकुमार यादव 

भारत को अपनी कप्तानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को भी भारत की टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. वह लगातार डेढ़ साल से रन बनाने के लिए जूझ रहे थे. आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला खमाोश रहा. अब उनसे कप्तानी भी छीन ली गई है, और साथ ही टीम से भी बाहर कर दिया गया है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 Jun 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
India Vs England Bhuvneshwar Kumar Rajat Patidar India Vs Ireland SURYAKUMAR YADAV SHREYAS IYER SHUBMAN GILL
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