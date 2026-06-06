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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब और कहां खेले जाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20? BCCI ने कर दिया है टीम इंडिया का एलान

कब और कहां खेले जाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20? BCCI ने कर दिया है टीम इंडिया का एलान

India vs England T20 Schedule: BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है. जानिए टी20 मुकाबले कब-कब खेले जाएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 05:38 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जिसके लिए BCCI ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान भी कर दिया है. कप्तानी में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव टीम से ड्रॉप हो गए हैं और श्रेयस अय्यर नए टी20 कप्तान बन गए हैं. वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का पहली बार टीम इंडिया में चयन हुआ है.

इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे. वहीं तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया जाना भी संकेत है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट युवाओं को आगे बढ़ाकर लॉन्ग-टर्म प्लान बना रहा है. फैंस भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखने को बेताब होंगे. जब किसी सीरीज से इतने सारे दिलचस्प पहलू जुड़े हों, तो साथ-साथ पूरे शेड्यूल पर भी नजर मार लीजिए. जानिए भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज में कितने मैच खेले जाएंगे?

टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू होगा और दोनों टीमों के बीच पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाना है. यह पांच मैचों की टी20 सीरीज 11 जुलाई तक चलेगी.

  • पहला टी20 - 1 जुलाई
  • दूसरा टी20 - 4 जुलाई
  • तीसरा टी20 - 7 जुलाई
  • चौथा टी20 - 9 जुलाई
  • पांचवां टी20 - 11 जुलाई

बता दें कि टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. यह एकदिवसीय शृंखला 14 जुलाई-19 जुलाई तक खेली जाएगी. बीसीसीआई ने अभी वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड की घोषणा नहीं की है.

इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jun 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
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