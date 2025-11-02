हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 3rd T20: अभिषेक शर्मा पर नाथन एलिस की हैट्रिक, इस सीरीज में बने काल; आंकड़े उड़ा देंगे आपके होश

IND vs AUS 3rd T20: अभिषेक शर्मा पर नाथन एलिस की हैट्रिक, इस सीरीज में बने काल; आंकड़े उड़ा देंगे आपके होश

Abhishek Sharma vs Nathan Ellis: नेथन एलिस ने तीसरे टी20 में भी अभिषेक शर्मा को आउट किया. विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक एलिस का तोड़ नहीं निकल पा रहे हैं, दोनों के इस सीरीज के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे.

By : शिवम | Updated at : 02 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए अभिषेक शर्मा को नेथन एलिस ने इस सीरीज में खूब परेशान किया है. दूसरे टी20 में 68 रनों की शानदार पारी खेलने वाले अभिषेक ने तीसरे टी20 में भी भारत को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, हालांकि उस मैच की तरह इसमें भी उन्हें एलिस ने ही आउट किया. सीरीज के तीनों मैच में अभिषेक बनाम एलिस के आंकड़ें देखें तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इसमें आगे चल रहे हैं.

टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, इसमें भारत ने 9.4 ओवरों का खेल खेला था. अभिषेक शर्मा के रूप में भारत का एकमात्र विकेट गिरा था, उन्हें नेथन एलिस ने ही आउट किया था.

दूसरे मैच में अभिषेक ने 37 गेंदों में 68 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके जड़े. लेकिन नेथन एलिस के आगे उनकी नहीं चली, एलिस ने ही उनकी इस पारी को समाप्त किया. एलिस ने इस मैच में अभिषेक को एलबीडबल्यू आउट किया था.

होबार्ट में तीसरे टी20 में भी नेथन एलिस ने ही अभिषेक शर्मा को आउट किया. एलिस ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया. अभिषेक ने 25 रन बनाए.

नेथन एलिस बनाम अभिषेक शर्मा आंकड़े

तीन पारियों में नेथन एलिस ने अभिषेक शर्मा को 14 गेंदें डाली, अभिषेक ने इसमें 16 रन बनाए और तीनों बार उन्हीं की गेंद पर आउट भी हुए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Nathan Ellis IND Vs AUS 3rd T20 IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
Live: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धमाका पाकिस्तान में हुआ पर नींद कांग्रेस परिवार को नहीं आई', आरा की रैली में बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
Live: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget