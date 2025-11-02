पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए अभिषेक शर्मा को नेथन एलिस ने इस सीरीज में खूब परेशान किया है. दूसरे टी20 में 68 रनों की शानदार पारी खेलने वाले अभिषेक ने तीसरे टी20 में भी भारत को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, हालांकि उस मैच की तरह इसमें भी उन्हें एलिस ने ही आउट किया. सीरीज के तीनों मैच में अभिषेक बनाम एलिस के आंकड़ें देखें तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इसमें आगे चल रहे हैं.

टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, इसमें भारत ने 9.4 ओवरों का खेल खेला था. अभिषेक शर्मा के रूप में भारत का एकमात्र विकेट गिरा था, उन्हें नेथन एलिस ने ही आउट किया था.

दूसरे मैच में अभिषेक ने 37 गेंदों में 68 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके जड़े. लेकिन नेथन एलिस के आगे उनकी नहीं चली, एलिस ने ही उनकी इस पारी को समाप्त किया. एलिस ने इस मैच में अभिषेक को एलबीडबल्यू आउट किया था.

होबार्ट में तीसरे टी20 में भी नेथन एलिस ने ही अभिषेक शर्मा को आउट किया. एलिस ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया. अभिषेक ने 25 रन बनाए.

नेथन एलिस बनाम अभिषेक शर्मा आंकड़े

तीन पारियों में नेथन एलिस ने अभिषेक शर्मा को 14 गेंदें डाली, अभिषेक ने इसमें 16 रन बनाए और तीनों बार उन्हीं की गेंद पर आउट भी हुए.