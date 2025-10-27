IND vs AUS T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबले हमेशा से रोमांच और हाई स्कोरिंग के लिए मशहूर रहे हैं. इन दोनों टीमों के बीच हर मैच में चौके-छक्कों की बरसात होती है और बल्लेबाज अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि इन मुकाबलों में कौन से बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं.

विराट कोहली

2012 से 2024 के बीच खेले गए 23 मुकाबलों में विराट कोहली ने 794 रन बनाए हैं. उन्होंने 22 पारियों में यह कमाल किया है. इस दौरान उनका औसत 49.62 और स्ट्राइक रेट 142.54 का रहा, जो इस बात का सबूत है कि वे सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि तेजी से खेलते भी हैं. उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 90 रन रहा है. यह प्रदर्शन दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ कोहली हमेशा भरोसेमंद साबित हुए हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 22 मैचों में 574 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 152.25 रहा है. मैक्सवेल की आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द रही है, खासकर जब वह मिडल ओवर्स में आते हैं.

एरॉन फिंच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने भारत के खिलाफ 18 मैचों में 500 रन बनाए है. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन रहा और उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए. फिंच की बल्लेबाजी हमेशा भारत के खिलाफ प्रभावशाली रही है, खासकर शुरुआती ओवर्स में जब वह पावरप्ले में तेज रन बनाते थे.

मैथ्यू वेड

मैथ्यू वेड इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 17 मैचों में 488 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 80 रहा. 54.22 की औसत और 156.91 की स्ट्राइक रेट के साथ वेड ने टीम को फिनिशिंग टच दिया और कई मैचों में तेजी से रन जुटाकर विपक्ष पर दबाव बनाया.

रोहित शर्मा

भारत के ओपनर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 मैचों में 484 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 92 रहा और 28.47 की औसत व 150.31 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने कई मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दी. रोहित के शॉट चयन और मैदान पर आक्रामक खेल ने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया.